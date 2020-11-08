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MasterChef Türkiye son bölümde çikolota fabrikasında başrolde çikolotanın yer aldığı bir menü hazırlandı. Bu hafta Kırmızı takım ilk kez yenildi ve dokunulmazlık oyunu oynadı. Şefler yarışmacılardan dokunulmazlık oyununda kestanenin assolist olduğu yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şefler kestane ile yapılan yaratıcı tabaklardan en çok Serhat ve Barbaros'un tabağını beğendi.

Dokunulmazlığı kazanan isim: Serhat

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Takım oylaması sonucu belirlenen eleme adayı: Barbaros

Daha önce belirlenen eleme adayı: Furkan

Pazar akşamı yeni bir eleme adayı belirlenecek. Üç yarışmacı eleme oyunu oynayacak ve bir kişi elenecek.

MAVİ TAKIM KAPTANI EMİR VE MAVİ TAKIM ÜYELERİ

Furkan, Esra, Eray, Ayyüce, Sefa.

KIRMIZI TAKIM KAPTANI SERHAT VE KIRMIZI TAKIM ÜYELERİ

Barbaros, Uğur, Özgül, Ebru.