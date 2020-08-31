MasterChef Türkiye kim elendi? Sorusu MasterChef izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Dün akşam eleme gecesi ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de heyecanlı anlar yaşandı. Elemeye kalan, Gülşah, Uğur, Berk, Ayyüce, Duygu ve Emir oldu. Son 3'e kalıp eleme finali ise Uğur, Gülşah ve Berk arasında oldu. İşte 30 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümü...

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ 2020

MasterChef eleme gecesinde finale kalan Gülşah, Berk ve Uğur oldu. Bu oyunda yarışmacılara 1 saat süre içinde Perde Pilavı yapılması istendi. Sürenin bitiminde tadımlar yapıldı ve şefler oybirliği ile kararlarını açıkladı. Final oyununda en başarılı tabağı çıkaran kişi, MasterChef Türkiye 2020 yoluna devam eden isim Uğur oldu. Son ikiye kalanlar ise Berk ile Gülşah oldu. Bu iki yarışmacıdan daha zayıf tabağa sahip Berk, MasterChef'ten elendi.

MASTERCHEF'TE ELEME NASIL OLDU?

MasterChef Türkiye eleme gecesi başladı. Yeni bölümün başlaması ile şefler, dün akşam elemenin nasıl olacağını anlattı. MasterChef'te önceki sezonlarda eleme gecesinde bir oyun oynanıyor ve en zayıf tabağı hazırlayan yarışmacı eleniyordu. MasterChef 2020'de ise eleme finali iki aşamalı olacak. İlk oyunda başarılı olan üç isim, elenmekten kurtulurken diğer üç kişi ise bir oyun daha oynayacaklar. Bu oyunda ise en az başarılı olan yarışmacı MasterChef Türkiye'ye veda edecek.