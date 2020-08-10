MasterChef Türkiye'de dün akşam ana kadroda yarışacak 8 yarışmacı belli oldu. MasterChef Türkiye'de yarışacak asıl 16'ya kalan diğer 8 yarışmacı da diğer 14 yarışmacının bulunduğu gruptan önümüzdeki hafta belirlenecek. 5. yarışmacı ise bu akşam belirlenecek. MasterChef son bölümde yaşananlar haberimizde.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'nin dün akşamki yarışında yarışmacılar önce Elbasan tava yemeğini yaptı. Didem, Emel ve Esra en iyi Elbasan tava yemeğini yapan yarışmacılar oldu. Üçlü arasında en iyi Elbasan tava yemeğini yaparak ilk 16'ya çıkan 7. yarışmacı ESRA oldu.

Ardından kalan yarışmacılardan süt ve şekerle yaratıcılıklarını konuşturarak bir tatlı yapmaları istendi. En iyi tatlıyı yapan yarışmacı ilk 16'ya kalırken diğer yarışmacıların Survivor macerası sona erdi. 16'ya kalan son yarışmacı FURKANoldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE SON 16'YA KALANLAR

İlk 14 yarışmacının buşunduğu gruptan 8 yarışmacının belirlenme işlemi bu akşam itibnari ile sona erdi. Belirlenen 8 yarışmacı MasterChef'e devam ederken diğer yarışmacıların MasterChef macerası sona erdi. 16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle: Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra ve Furkan oldu.