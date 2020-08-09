Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava yemeği et yemekleri arasındaki önemli geleneksel lezzetler arasında bulunuyor. Elbasan tava tarifi ve yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları haberimizde.

ELBASAN TAVA TARİFİ MALZEMELERİ

4 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

800 gram kuzu kol

10 adet arpacık soğan

2 çay kaşığı tuz

2 su bardağı yoğurt

3 adet yumurta sarısı

3/4 su bardağı un

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

Terbiyesi İçin:

2 su bardağı süzme yoğurt

3 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay bardağı su

ELBASAN TAVA NASIL YAPILIR?

Tereyağı ve sıvı yağı bir tencerede kızdırın, etleri tencereye alın ve yüksek ateşte arkalı önlü mühürleyin. Etler mühürlendikten sonra arpacık soğanlarını ekleyin. 2-3 dakika sonra tuzu ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Altını kısın, etleriniz iyice yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat pişirin. Etler pişerken, yoğurt, yumurta sarıları, un ve suyu bir kapta karıştırın. Sürenin sonunda pişen etleri ve arpacık soğanlarını bir fırın kabına dizin. Fırınınızı 180 derecede ısıtın. Karışımı, fırın kabının içerisindeki etlerin üzerine dökün. Yemeği fırına verin ve üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25 dakika pişirin. Afiyet olsun!