MasterChef All Star için beklenen gün geldi çattı. Geçtiğimiz sezonlardan tanıdık yarışmacıların hünerlerini sergileyeceği yarışmada yeni şef Yılmaz Öztürk de Somer Sivrioğlu'nun yerini alacak. İşte, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri olan Yılmaz Şef'in biyografisine dair detaylar...