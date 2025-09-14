Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Masterchef’te eleme potasına kim gitti, kim kaldı? 14 Eylül Masterchef Türkiye’de kim elendi?

        Masterchef'te eleme potasına kim gitti, kim kaldı? İşte Masterchef Türkiye son bölümde yaşananlar

        MasterChef Türkiye 2025'te yedinci hafta oynanıyor. 14 Eylül Pazar akşamı ekrana gelecek bölümde yarışmacılar şeflerin karşısına çıkardıkları tabaklarla finale kalmaya çalışacak. Yedek kadrodaki yarışmacılar ise ana kadroya girebilmek için şeflerin belirlediği zorlu tariflerle mücadele ediyor. 14 Eylül Pazar günü ise yarışmacılar, eleme gecesinde potadaki isimlerden biri olarak programdan ayrılmamak için son kez ter dökecek. Peki Masterchef'te eleme potasına kim gitti, kim kaldı? Masterchef Türkiye'de kim elendi?

        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 19:56 Güncelleme: 14.09.2025 - 19:58
        1

        Masterchef eleme potasına giden isim merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın son bölümünde Bursa pideli köftede açık ara en iyi tabağı çıkaran isim Özkan oldu. Tabağı en başarısız olan Cansu, Sezer, Eylül, Muratcan, Ayten, Mert, Furkan 2. etapta ispir fasulyesi ile yaratıcılık oyunu için mücadele etti. Peki, Masterchef elenen isim açıklandı mı? İşte, MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME POTASINA KİM GİRDİ?

        MasterChef Türkiye 2025, her bölümde olduğu gibi 14 Eylül 2025 akşamı da izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. Yedek kadrodaki yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için şeflerin belirlediği zorlu tariflerle mücadele edecek.

        14 Eylül Pazar günü MasterChef’te ana kadroya katılan isim belli olunca haberimizde yer alacak. MasterChef’te eleme pazar günleri yapılıyor.

        SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

        13 EYLÜL 2025 MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

        MasterChef jürisinin değerlendirmeleri sonucunda, Bursa pideli köftede açık ara en iyi tabağı çıkaran isim Özkan oldu.

        3

        Tabağı en başarısız olan Cansu, Sezer, Eylül, Muratcan, Ayten, Mert, Furkan 2. etapta ispir fasulyesi ile yaratıcılık oyunu için mücadele etti.

        Gecenin sonunda potaya giren isim belli oldu. MasterChef'te 7. eleme adayı Sezer oldu.

        Bu hafta eleme potasında toplam yedi isim yer alıyor:

        Onur

        Nisa

        Ayla

        İrem

        İlhan

        Çağlar

        Sezer

