Masterchef eleme potasına giden isim merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın son bölümünde Bursa pideli köftede açık ara en iyi tabağı çıkaran isim Özkan oldu. Tabağı en başarısız olan Cansu, Sezer, Eylül, Muratcan, Ayten, Mert, Furkan 2. etapta ispir fasulyesi ile yaratıcılık oyunu için mücadele etti. Peki, Masterchef elenen isim açıklandı mı? İşte, MasterChef Türkiye'de yaşanan son gelişmeler...