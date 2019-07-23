Matematik Öğretmenliği taban puanı 2019!

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Matematik Öğretmenliği'nin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Matematik Öğretmenliği 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda Matematik Öğretmenliği bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Matematik Öğretmenliği'ni tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
|ÜNİVERSİTE
|TÜR
|FAKÜLTE
|BÖLÜM
|BURS/DİL
|PUAN TÜR.
|SIRA
|TABAN PUAN
|BOĞAZİÇİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Matematik Öğrt.
|İNG.
|SAY
|32683
|433,27346
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Matematik Öğrt.
|İNG.
|SAY
|35373
|428,15224
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Matematik Öğrt.
|SAY
|43788
|413,49356
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Buca Eğitim Fak.
|Matematik Öğrt.
|SAY
|53201
|398,42881
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Atatürk Eğitim Fak.
|Matematik Öğrt.
|SAY
|53709
|397,71525
|GAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Gazi Eğitim Fak.
|Matematik Öğrt.
|SAY
|53875
|397,45641
|BALIKESİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Necatibey Eğitim Fak.
|Matematik Öğrt.
|SAY
|68020
|377,68958
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fak.
|Matematik Öğrt.
|SAY
|80022
|363,01037
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Matematik Öğrt.
|SAY
|82030
|360,73447
|TRABZON ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fatih Eğitim Fak.
|Matematik Öğrt.
|SAY
|98132
|343,89481
|ATATÜRK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Kazım Karabekir Eğitim Fak.
|Matematik Öğrt.
|SAY
|125527
|321,12595
|DİCLE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ziya Gökalp Eğitim Fak.
|Matematik Öğrt.
|SAY
|151388
|303,82391
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Eğitim Fak.
|Matematik Öğrt.
|SAY
|173583
|291,54225
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