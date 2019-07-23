Matematik Öğretmenliği taban puanı 2019!

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Matematik Öğretmenliği'nin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Matematik Öğretmenliği 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Matematik Öğretmenliği bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Matematik Öğretmenliği'ni tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.