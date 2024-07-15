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        Haberler Dünyadan Matt Damon'ın tatil yaptığı Mikonos'ta bomba ihbarı korkuttu - Magazin haberleri

        Matt Damon'ın tatil yaptığı Mikonos'ta bomba ihbarı korkuttu

        Ailesiyle birlikte Mikonos'ta tatil yapan Matt Damon, gittiği plajın barında bomba ihbarı nedeniyle tahliye edilen müşteriler arasında görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:51
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        Ünlü Hollywood yıldızı Matt Damon, eşi Luciana Barroso ve kızlarıyla tatil yaptığı Mikonos'ta önceki akşam bir sahte bomba ihbarıyla korkulu anlar yaşadı.

        Mikonos polisi, gece saatlerinde, popüler Yunan adasındaki dört plaj barına patlayıcı cihazların yerleştirildiği iddiasını içeren isimsiz bir e-posta aldıktan sonra harekete geçti.

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        Toplamda tahmini 4 bin kişinin eğlendiği barların sahiplerinden müzik seviyelerini düşürmeleri, müşterileri sakin ve düzenli bir şekilde çıkışlara yönlendirmeleri istendi.

        Matt Damon, eşiyle birlikte tahliye edilen üçüncü hedef mekandaki müşteriler arasındaydı.

        Olay esnasında çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda 53 yaşındaki oyuncu, talimatları takip ederek sakince dışarı çıkarken görülüyor.

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        Müşterilerin olay yerinden ayrılmasıyla birlikte araç talebi, adadaki yolların en az yarısında trafik sıkışıklığına yol açtı.

        Ada polisi, daha sonra bomba tehdidinin sahte olduğunu doğruladı.

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        Matt Damon, 47 yaşındaki eşi Luciana ve dört kızı Alexia (25), Isabella (18), Gia (15) ve Stella (13) ile Mikonos'ta tatil yapıyor.

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        Matt Damon, 2003'te 'Stuck On You' filminin çekimleri sırasında Miami'de kalabalık bir gece kulübünde Luciana ile tanıştığında Alexia dört yaşındaydı. Luciana, Alexia'yı 1998'de, memleketi Arjantin'de yaşarken ilk eşi Arbello Barroso ile birlikteliğinden dünyaya getirmişti.

        Matt ve üvey kızı Alexia'yı kendi kızı gibi büyüttü. Alexia, 2009 yılında 'We Bought a Zoo'da Damon ile birlikte rol aldı. Alexia, televizyon ve film sektöründe üvey babasının izinden gidiyor.

        #Matt Damon
        #Mikonos
        #bomba
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