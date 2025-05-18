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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi, İstanbul'da! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi, İstanbul'da!

        Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun büyük bölümünde forma giyemeyen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların şampiyonluk maçı için İstanbul'a geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 18.05.2025 - 11:57
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        Mauro Icardi, İstanbul'da!
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        Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle lisansı dondurulan Mauro Icardi, takımının şampiyonluk yolundaki en kritik anlarında desteğini esirgemiyor.

        İSTANBUL'A GELDİ

        Ülkesi Arjantin'de olan Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte 25. şampiyonluğu kutlamak için İstanbul'a geldi.

        CHINA SUAREZ PAYLAŞTI

        O anları Icardi'nin sevgilisi Suarez, Instagram hesabından; "Günaydın İstanbul" notuyla paylaştı.

        ICARDI'DEN ÜST ÜSTE PAYLAŞIMLAR

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