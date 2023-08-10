Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ve çocuklarının II. İstanbul turu - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'nin ailesinin II. İstanbul turu

        Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, çocuklarıyla birlikte ikinci kez İstanbul turu yaptı. Geçtiğimiz mayısta Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni ziyaret eden Nara, çocuklarıyla bu kez İstanbul'da Tarihi Yarımada'yı dolaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Mauro Icardi'nin bonservisi 10 milyon Euro bedelle PSG'den alındı.

        Mauro Icardi, yılda 6 milyon Euro karşılığında Galatasaray ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

        2

        Mauro Icardi'nin Kasım 2022'de boşanmasına rağmen birlikte yaşamaya devam ettiği, renkli sosyal yaşamıyla dikkat çeken Wanda Nara, çocukları Francesca ve Isabella ile birlikte ikinci kez İstanbul turuna çıktı.

        3

        Geçtiğimiz mayısta Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni ziyaret eden Nara, bu kez Tarihi Yarımada'yı gezdi.

        4

        O anları, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Wanda Nara'nın kareleri yoğun ilgi gördü.

        5

        Mauro Icardi'nin de kalp emojileriyle yorum yaptığı fotoğraflar, kısa sürede 400 binden fazla beğeni aldı.

        6

        İşte Wanda Nara ve ailesinin İstanbul turundan yansıyanlar...

        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        #Mauro Icardi
        #Wanda Nara
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Pazar günü geri dönüyor!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Fred gelişmesi!
        Fred gelişmesi!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Antalya'da dehşet! Bir çift silahla öldürülmüş halde bulundu!
        Antalya'da dehşet! Bir çift silahla öldürülmüş halde bulundu!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması