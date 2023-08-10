Mauro Icardi, yılda 6 milyon Euro karşılığında Galatasaray ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Mauro Icardi'nin bonservisi 10 milyon Euro bedelle PSG'den alındı.

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Mauro Icardi'nin Kasım 2022'de boşanmasına rağmen birlikte yaşamaya devam ettiği, renkli sosyal yaşamıyla dikkat çeken Wanda Nara, çocukları Francesca ve Isabella ile birlikte ikinci kez İstanbul turuna çıktı.