Mavi gömlekli: Olay üstüme kaldı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Marmaray'da yaşanan trajik yumruk olayı hala gündemde. Bugün mavi gömlekli olarak anılan genç sessizliğini bozdu. Çocuklarının önünde yumruklanan babayı suçlayarak kapıda duran kadını ağlattı dedi. Korkunç ölüm tehditleri aldığını da söyleyip kendini savundu.
Giriş: 04.06.2025 - 21:32 Güncelleme: 04.06.2025 - 21:32
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Marmaray'da yaşanan trajik yumruk olayı hala gündemde.
Bugün mavi gömlekli olarak anılan genç sessizliğini bozdu.
Çocuklarının önünde yumruklanan babayı suçlayarak kapıda duran kadını ağlattı dedi.
Korkunç ölüm tehditleri aldığını da söyleyip kendini savundu.
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