'Maviye Sürgün'de çember giderek daralıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

'Maviye Sürgün'de çember giderek daralıyor

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden 'Maviye Sürgün'de dün akşam 'Ali', 'Ozan' ve 'Defne' arasında yaşanan kovalamacada çember giderek daralmaya başladı. Üçü arasında olacaklar büyük merak uyandırırken, izleyicileri ekran başına toplayan bölüm #MaviyeSürgün etiketiyle Twitter'da TT listesinde yer aldı

'Maviye Sürgün'de çember giderek daralıyor
HABERTURK.COM

SHOW TV'nin O3 Medya yapımı 'Maviye Sürgün', ilgiyle izlenmeye devam ediyor.
Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın buluştuğu 'Maviye Sürgün'ün dün akşam ekrana gelen heyecan dolu dördüncü bölümünde; altınları alan kişinin 'Ali' olduğu ortaya çıkarken 'Defne', 'Ozan'ın altınlara karşılık vereceği parayı kabul etti.

Çantayı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim etmek üzereyken 'Ozan'la ilgili çok önemli bilgilere ulaşan 'Ali', altın çantasının kendi davasında kilit bir rol oynayabileceğini düşündü. Çünkü 'Ali'nin operasyon düzenlediği gemi, 'Ozan'ın çalıştığı taşımacılık şirketine aitti. Bu tesadüf 'Ali'nin şüphelerini giderek artırdı. 'Ali'nin ilk işi 'Ozan'la arasındaki buzları eritmek olacaktı.

'Ali' altın dolu çantayı buldu;

'Defne'nin söylediği yerde altınları bulamayan 'Ozan', 'Murat'ı elinde tutarak genç kadını köşeye sıkıştırdı. Çantanın 'Ali'de olduğunu gören 'Defne' amacına ulaşmak için harekete geçti ve çantayı ararken 'Ali' hakkında kimsenin bilmediği bir sırra ulaştı. Altınlarına ulaşamadığı için giderek öfkelenen 'Ozan'a 'Ali'nin yargılandığı dosya numarasını söyleyen 'Defne' biraz daha süre istedi.

İşte heyecanın yükseldiği o final sahnesi;

BEŞİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

'Maviye Sürgün'ün beşinci bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Ozan' ve 'Defne'nin yakınlaştığı anların dikkat çektiğini tanıtımda 'Ali', 'Defne'nin güvenini kazanıp onu adım adım takip etmeye devam ediyor.

'Ali'nin kavgaya karıştığı aksiyon sahneleri heyecanla beklenirken, 'Ali' ve 'Defne'nin yerde baygın yatan bir kişinin başında durduğu sahne merakı artırıyor. Bu manzaraya 'Serhat' şahit olurken, neler olduğu akıllarda soru işareti bırakıyor.

'Maviye Sürgün'ün 5. Bölüm Tanıtımı;

Intermedya ve NBCU'ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan 'Maviye Sürgün'ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor.

Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

'Maviye Sürgün', yeni bölümüyle pazartesi günü saat 20.00'de SHOW TV'de.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dönence dizisi konusu nedir, nerede çekiliyor ve gerçek hikaye mi? Kanal D Dönence oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?
TELEVİZYON Dönence dizisi konusu nedir ve gerçek hikaye mi?
Reyting sonuçları 3 Temmuz Pazartesi: Dün en çok ne izlendi? 3 Temmuz dünün reyting sonuçları açıklandı mı?
TELEVİZYON Reytinglerde zirve yarışı!
MasterChef'te kim kazandı? MasterChef'te ana kadroya hangi yarışmacı girdi? 3 Temmuz 2023 Pazartesi MasterChef All Star'da ana kadroya giren 17. isim kim?
TELEVİZYON MasterChef'te ana kadroya giren 17. isim belli oldu!
Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içeriklerinde neler var? Yeni sezonlar, filmler ve belgeseller!
TELEVİZYON Netflix Türkiye'nin Temmuz ayı içerikleri
"Yeşil Vadi'nin Kızı" bugün başlıyor
TELEVİZYON "Yeşil Vadi'nin Kızı" bugün başlıyor
Yeşil Vadi’nin Kızı 2. bölüm tanıtımı yayınlandı!
TELEVİZYON Yeşil Vadi’nin Kızı 2. bölüm tanıtımı
Eşim Benzerim Yok ne zaman başlıyor? Eşim Benzerim Yok yarışmacıları kimler?
TELEVİZYON Eşim Benzerim Yok ne zaman başlıyor?
Köfn 'Maviye Sürgün'de
TELEVİZYON Köfn 'Maviye Sürgün'de
MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadroya kim girdi? 2 Temmuz 2023 Pazar MasterChef All Star'da ana kadroya giren isim kim oldu?
TELEVİZYON MasterChef'te ana kadroya giren ilk isim kim oldu?
Pazar günü reytinglerde zirve yarışı! 2 Temmuz AB ve total reyting sonuçları: MasterChef All Star ve Vermem Seni Ellere
TELEVİZYON Pazar günü reytinglerde zirve yarışı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.