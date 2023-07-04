'Maviye Sürgün'de çember giderek daralıyor

SHOW TV 'nin O3 Medya yapımı 'Maviye Sürgün' , ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Başrollerinde Caner Cindoruk , Damla Sönmez ve Serkan Altunorak 'ın buluştuğu 'Maviye Sürgün' ün dün akşam ekrana gelen heyecan dolu dördüncü bölümünde; altınları alan kişinin 'Ali' olduğu ortaya çıkarken 'Defne', 'Ozan'ın altınlara karşılık vereceği parayı kabul etti.

Çantayı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim etmek üzereyken 'Ozan'la ilgili çok önemli bilgilere ulaşan 'Ali', altın çantasının kendi davasında kilit bir rol oynayabileceğini düşündü. Çünkü 'Ali'nin operasyon düzenlediği gemi, 'Ozan'ın çalıştığı taşımacılık şirketine aitti. Bu tesadüf 'Ali'nin şüphelerini giderek artırdı. 'Ali'nin ilk işi 'Ozan'la arasındaki buzları eritmek olacaktı.

'Ali' altın dolu çantayı buldu;

'Defne'nin söylediği yerde altınları bulamayan 'Ozan', 'Murat'ı elinde tutarak genç kadını köşeye sıkıştırdı. Çantanın 'Ali'de olduğunu gören 'Defne' amacına ulaşmak için harekete geçti ve çantayı ararken 'Ali' hakkında kimsenin bilmediği bir sırra ulaştı. Altınlarına ulaşamadığı için giderek öfkelenen 'Ozan'a 'Ali'nin yargılandığı dosya numarasını söyleyen 'Defne' biraz daha süre istedi.

İşte heyecanın yükseldiği o final sahnesi;

BEŞİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

'Maviye Sürgün'ün beşinci bölüm tanıtımı yayınlandı. 'Ozan' ve 'Defne'nin yakınlaştığı anların dikkat çektiğini tanıtımda 'Ali', 'Defne'nin güvenini kazanıp onu adım adım takip etmeye devam ediyor.