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Köfn 'Maviye Sürgün'de

SHOW TV'nin sevilen dizilerinden 'Maviye Sürgün'e elektro pop grubu Köfn konuk oldu. Sevilen grup bu akşam yayınlanacak 4'ncü bölüme sevilen parçaları ile renk katacak

Köfn 'Maviye Sürgün'de
HABERTURK.COM

SHOW TV'nin O3 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği beğeniyle izlenen dizisi 'Maviye Sürgün'e elektro pop grubu Köfn konuk oldu. Sevilen grup, bu akşam yayınlanacak 4'üncü bölüme sevilen parçalarıyla renk katacak.

Gençlerin organizasyonuyla Marmaris Selimiye'ye gelen elektro pop grubu sahneye çıkar. Grup, 'Bi Tek Ben Anlarım' adlı sevilen şarkılarıyla konsere gelenleri coştururken Defne ise altın çantanın peşine düşer. Onu Ali'den alıp Ozan'a vermek zorundadır. Ancak olaylar beklendiği gibi gelişmez.

Nezaket Coşkun'un yönettiği 'Maviye Sürgün'ün başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken onlara; Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

'Maviye Sürgün', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

'Maviye Sürgün’ün 4'ncü Bölüm Ön İzleme Sahnesi;

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