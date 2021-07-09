TCMB, ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Mayıs ayına göre 919 milyon ABD doları azalarak 3 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu.
TCMB, açıklamasında " Bu gelişmede, bir önceki yılın Mayıs ayında 170 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 939 milyon dolar net fazla vermesi ve 38 milyon dolar net çıkış gösteren ikincil gelir dengesi kaleminin 151 milyon doalar net giriş kaydetmesi etkili olmuştur." denildi
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 125 milyon dolar artarak 2.869 milyon ABD dolarına yükseldi.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Mayıs ayında 2.083 milyon dolar açık vermişken, bu ay 774 milyon ABD doları açık verdi
Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 665 milyon dolar olarak gerçekleşti
Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 254 milyon dolar artarak 1.302 milyon ABD doları olarak gerçekleşti
DOĞRUDAN YATIRIMLAR KAYNAKLI 304 MİLYON DOLAR NET GİRİŞ
Buna göre, mayısta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 304 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 836 milyon dolarlık net giriş kaydetti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, mayısta yurt dışı yerleşikler, hisse senedi piyasasında 99 milyon dolarlık ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 349 milyon dolarlık net alış yaptı. Aynı dönemde, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili bankalar 718 milyon dolar net geri ödeme ve diğer sektörler 796 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.
Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları mayısta net 837 milyon dolar arttı. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 840 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 93 milyon dolar net yükseliş olmak üzere toplam 933 milyon dolar net artış kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili mayısta bankalar 674 milyon dolar ve genel hükümet 19 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 3 milyar 574 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde ise mayısta 1 milyar 281 milyon dolar net artış gözlendi.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
|2020 Ocak-Mayıs
|2021 Mayıs
|2021 Ocak-Mayıs
|A-
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-18.152
|-3.081
|-12.695
|1.
|İhracat
|61.457
|16.552
|84.680
|2.
|İthalat
|77.662
|19.421
|96.060
|Mal Dengesi
|-16.205
|-2.869
|-11.380
|3.
|Hizmet Gelirleri
|13.012
|3.149
|14.587
|4.
|Hizmet Giderleri
|10.063
|2.210
|11.039
|Mal ve Hizmet Dengesi
|-13.256
|-1.930
|-7.832
|5.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|2.557
|533
|3.133
|6.
|Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|7.126
|1.835
|8.587
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi
|-17.825
|-3.232
|-13.286
|7.
|İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|-327
|151
|591
|B.
|SERMAYE HESABI
|-20
|-1
|-23
|C.
|FİNANS HESABI
|1.319
|-4.517
|-4.475
|8.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|716
|315
|1.634
|9.
|Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|2.961
|619
|3.359
|10.
|Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi
|21
|-316
|-466
|11.
|Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu
|-11.277
|520
|-1.370
|11.1.
|Hisse Senetleri
|-3.939
|99
|-1.836
|11.2.
|Borç Senetleri
|-7.338
|421
|466
|12.
|Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi
|-8.996
|776
|9.715
|12.1.
|Merkez Bankası
|0
|0
|0
|12.2.
|Genel Hükümet
|13
|0
|3
|12.3.
|Bankalar
|-448
|931
|6.764
|12.4.
|Diğer Sektörler
|-8.561
|-155
|2.948
|13.
|Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu
|-1.262
|4.153
|13.369
|13.1.
|Merkez Bankası
|10.962
|-60
|1.320
|13.2.
|Genel Hükümet
|-214
|-19
|-385
|13.3.
|Bankalar
|-811
|975
|5.156
|13.4.
|Diğer Sektörler
|-11.199
|3.257
|7.278
|Cari, Sermaye ve Finans Hesapları
|-19.491
|1.435
|-8.243
|D.
|NET HATA VE NOKSAN
|-2.920
|-154
|6.667
|GENEL DENGE
|22.411
|-1.281
|1.576
|E.
|REZERV VARLIKLAR
|-22.411
|1.281
|-1.576
|14.
|Resmi Rezervler
|-22.411
|1.281
|-1.576
|15.
|Uluslararası Para Fonu Kredileri
|0
|0
|0
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