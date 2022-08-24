Bilim insanları duyurdu! Testleri aynı gün pozitif çıktı

ÜÇ VİRÜS DE VÜCUDUNDA BULUNDU

Hastaneye yatan ve vücudunda lezyonlar ortaya çıkan hastanın, 6 Temmuz´da maymun çiçeği, Covid ve HIV testleri sonucunda üç virüsünde vücudunda bulunduğu tespit edildi.

Bilim insanları sunumda, hastaya diğer hastalıklarda dahil olmak üzere bir dizi test uyguladıklarını ifade ederek Covid-19'un Omicron BA varyantı olduğunu ifade etti.