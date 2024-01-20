Mazhar Alanson ile Fuat Güner sahnelere dönüyor: Kaderde bu da varmış - Magazin haberleri

Mazhar Alanson ile Fuat Güner sahnelere dönüyor: Kaderde bu da varmış - Magazin haberleri

52 yıllık dostları Özkan Uğur'u kaybettikleri günden bu yana konserlere ara Mazhar Alanson ile Fuat Güner duygusal bir mesajla sahnelere döneceğini duyurdu. 16 Mart Cumartesi akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarıyla bir araya gelecek ikiliden Mazhar Alanson, konser afişini sosyal medya hesabından paylaştı.

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"BAŞ BAŞA ŞARKI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Alanson, paylaşımına "Kaderde bu varmış, en başa dönmek… İçimizde Özkan’la birlikte geçirdiğimiz 52 yıl için şükran, ayrı düştüğümüz 7 ay için özlem ile, delikanlı olduğumuz yıllardaki gibi Fuat ile baş başa, MFÖ şarkıları söylemeye devam edeceğimiz sahnelere dönüyoruz. Buluşmak üzere!" notunu düştü. Fuat Güner de aynı ifadeleri kullandı.