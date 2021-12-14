Merkez Bankası faiz kararı beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den falşa faiz açıklaması geldi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a konuşan Bakan Nebati "Evet. Tabii ki! Göreceksiniz. Çok hızlı bir şekilde düzelecek ekonomi. Yeter ki bize güvenilsin. Dün toplantıda bankacılar da vardı. 'Güvenin, inanının bize' dedim. Faiz artırmayacağız. Bu işi faiz artırmadan da yapabildiğimizi göreceksiniz. Sadece güven" dedi.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 16 Aralık saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak.

MB FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası kasım ayı faiz kararına göre Politika Faizi 100 baz puan düşürülmüştü. Yüzde 15'e çekilmişti.

Bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Bu toplantıdan yeni bir faiz indirimi bekleniyor.

20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans anketinde beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12’si de haftalık repo faizinin 25 ila 200 baz puan indirilmesini beklediğini belirtti. Bu ankette de beklentilerin medyanı 100 baz puan indirim oldu.