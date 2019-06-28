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MEB e-okul tercih robotu 2019: LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte LGS tercih kılavuzu

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren milyonlarca aday tercihlerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl bir ilk yaparak tercih robotunu öğrencilerin kullanımına sundu. Peki LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte MEB e-okul tercih robotu ve LGS tercih kılavuzu...

LGS

Milyonlarca öğrenci LGS tercihleri için heyecanlı bekleyişe geçti. MEB tercih takviminde, 2019 LGS yerleştirme tarihini duyurdu. LGS tercihleri, e-okul tercih robotu sisteminden yapılabiliyor. Peki LGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte MEB e-okul tercih robotu ve LGS tercih kılavuzu...

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığınca, ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kılavuzu ve tercihlere esas kontenjan tabloları da dün yayımlandı. MEB resmi sitesinden yayınlanan duyuru ile LGS tercih kılavuzunu LGS sınavına giren öğrencilerin erişimine açıldı. 2019 LGS tercih kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

LGS 2019 TERCİH KILAVUZU

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listesinde yer alan okullara göre öğrenci ve velisi tarafından 01-12 Temmuz 2019 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

MEB'DEN LGS TERCİH ROBOTU

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için hazırlanan tercih rehberinde ise öğrenci TC kimlik ve okul numaraları ile öğrencinin kayıt bölgesindeki okullar listeleniyor.

Listelerde her bir okulun tercih kodu, okul adı, türü, öğretim süresi, öğretim şekli, pansiyon durumu, yabancı dili, kayıt alanı, kontenjanı ve adres bilgilerine ulaşılabiliyor.

Tercih rehberi, e-Okul üzerinden tüm veli, öğrenci ve rehber öğretmenlerinin kullanımına açıldı.

E-OKUL TERCİH ROBOTU

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

b) Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

c) Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

ç) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

d) Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

 

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