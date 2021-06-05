İl dışı öğretmen atamaları ne zaman 2021? Sorusu öğretmenler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, atama takvimini açıkladı.

2021 MEB İL DIŞI TAYİN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk tayinlerle ilgili şunları söyledi: "Milli Eğitim Bakanlığı, bizim kurumlarımızda görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2021 yılı yer değiştirme işlemlerini zamanı geldiğinde yapıyor. Bu, il içi isteğe bağlı yer değiştirme, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme ve yaz tatili mazerete ilişkin yer değiştirme olabilir. Yani üç ayrı atama söz konusu ve bunlar duyuruluyor. Temmuz ayı başından başlayarak, ağustos ayının sonuna kadar bitecek şekilde bunlar planlandı ve isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin duyurusu da haziran ayı içerisinde yayınlanacak."