LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercihlerin yapılacağı tarihe çevrildi. 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen LGS'nin ardından MEB sözel ve sayısal soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayınlanmıştı. 30 Haziran 2021 Çarşamba günü yani bugün sonuçlar açıklandı ve gözler LGS tercihlerine çevrildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman? 2021 LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte MEB LGS sınavına dair detaylar...

LGS TERCİHLERİ 2021 NE ZAMAN?

LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması ardından merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) konuya ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB),Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı, yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmi ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.