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MEB okulları oyuncak sektörüne seri üretim için hazır

Milli Eğitim Bakanlığınca, ithalat rakamının 5 yılda 3,5 milyar doları aştığı oyuncak sektöründe "yerli ve milli" üretim için meslek liseleri üs olarak belirlendi

oyuncak sektörü

Son 5 yılda, ithalat rakamı 3,5 milyar doların üzerine çıkan oyuncak sektöründe "yerli ve milli" üretim için Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB) belirlenen meslek liselerinin donanım ihtiyaçları, sektörden gelecek talepleri karşılamak üzere tamamlandı. Bu okullarda dünya genelinde büyük cirolara sahip firmalar ile yarışacak kalitede, sağlıklı ve daha düşük maliyetle oyuncaklar üretiliyor.

AA'nın haberine göre; Türkiye'de 5 yılda toplam 3 milyar 648 milyon dolarlık oyuncak ithal edildi. Yıllık ortalama ithalat 730 milyon dolar civarında gerçekleşti. Türkiye'de toplam oyuncak ithalatının en az yüzde 70'i plastik oyuncaklardan oluştu.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfınca (PAGEV) hazırlanan Oyuncak Sektörü İzleme Raporu'na göre, Türkiye 2017'de toplam oyuncak ithalatının yüzde 94'ünü 10 ülkeden, toplam oyuncak ihracatının ise yüzde 53'ünü 10 ülkeye yönelik yaptı. Toplam oyuncak ithalatının yüzde 82,5'i Çin'den gerçekleştirildi. Türkiye'deki ahşap oyuncak pazarının büyüklüğü ise 100 milyon lirayı aştı.

İthalat rakamlarının yüksekliği, oyuncak sektöründe "yerli ve milli" üretim için MEB'i harekete geçirdi. Bakanlık, bunun için meslek liselerini üs olarak belirledi.

Bakanlıkça ahşap oyuncak üretimi için Ankara'da koordinatör okul olarak Ankara İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi seçildi. Okul Müdürü Mehmet Boz, büyük bir ödenek ile makine bölümlerinin yenilendiğini anlattı.

Donanımlarının tamamlanmasıyla ahşap alanında yapamayacakları üretim olmadığına işaret eden Boz, "Bakanlığımız, bu konuya çok büyük destek veriyor. Sektörün hazırladığımız kataloglardan seçeceği oyuncakları üretmek için hazırız. Ahşap oyuncakla alakalı Türkiye'nin son yıllarda toplam 3 milyar dolarlık ithalatı var. Meslek liseleri olarak bu miktarın ülkemizde kalmasını hedefliyoruz. Piyasa ile boy ölçüşecek, onlarla rekabet edebilecek güçteyiz. Devletimiz bu imkanı bize sağladı" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de "sağlığa zararlı olmayan oyuncak" talebi bulunduğuna işaret eden Boz, meslek liselerinde, tüm malzemesi sağlığa zararsız ahşap oyuncak üretimi yapıldığını aktardı.

"56 ÇEŞİT OYUNCAK ÜRETİYORUZ"

İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Rahmi Şafak ise 10. ve 12. sınıf öğrencileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "özel eğitim kapsamındaki çocuklara özel ders malzemelerinin geliştirilmesi projesi" kapsamında her türlü ahşap oyuncak üretimini yaptıklarını anlattı.

Öğrencilerin ahşap işlerinden ayda 1500-1700 lira ücret aldıklarını aktaran Şafak, "Asgari ücret seviyesinde öğrencilerimiz hem çalıştılar, hem ürettiler hem de ücretlerini aldılar. Yaklaşık 10 bin 500 özel eğitim öğrencisi için ders malzemesi yaptık. Bu parçaların içinde görme, işitme, zihinsel, ortopedik engellilere özel ahşap oyuncak ve ders malzemesi ürünleri vardı." diye konuştu.

Ahşap oyuncakların 17 farklı türünü yaptıklarını anlatan Şafak, şu bilgileri verdi: "Materyallerden bir tanesi sudoku. Sudoku materyalinde görme engelli öğrenciler için küplerin yüzeylerine Braille alfabesi basıldı.

'Bizim mahalle' isimli oyuncağımızda ise ahşap materyallerden bir mahalle kurduk. Kasap, okul, hastane, karakol, park, bahçe, trafik işaret ve arabaları kurduk. El kol hareketlerini yapamayan öğrenciler için özel bir masa tenisi tasarladık. Alüminyum borular üzerine pinpon toplarını misina ile asarak engelli öğrencilerin pinpon oynayabilmelerine yardımcı olan bir düzenek geliştirdik."

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ahşap oyuncaklar üzerine yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleri ile üretimi yapılacak ürünlerle ilgili bir katalog oluşturduklarını bildiren Şafak, "Bu doğrultuda piyasadan ahşap oyuncakla alakalı siparişleri bekliyoruz. 56 çeşit oyuncak üretebiliyoruz" dedi.

Şafak, "Oyuncaklarımız, ahşap ve sağlığa zarar vermeyen ürünler. Döner sermaye bünyesinde piyasadan daha ucuza üretiyoruz. Ürünlerimiz, piyasa koşullarından yüzde 10-15 arasında daha uygun fiyatlı" diye konuştu.

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