Meclis'e girmek isteyen işçilere müdahale

İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde işten atılan Belediye-İş sendikası işçiler, 9 Temmuz'da başlattıkları eylemlerine devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde toplanan işçiler, Kültürpark'a kadar yürüdü. Polis, yürüyüş esnasında önlem aldı.

İzmir Büyükşehir Meclis Toplantısı’nın yapılacağı binanın önüne gelen işçiler, burada oturma eylemi yaptı. Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, gazetecilere, toplantıya katılacak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı burada bekleyeceklerini, kendisine işçilerin işten çıkarılma nedenini soracaklarını söyledi.

REKLAM

360 işçinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını belirten Atalay, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımızın niçin işten çıkarıldığını soruyoruz. Nedeni de yok. Bize 'ya toplu sözleşmeden geri adım atacaksınız ya da ben işçi kıyımı yapacağım.' diyorlar. Biz bunun karşısındayız. Sonuna kadar da mücadele edeceğiz. Arkadaşlarımızın yanındayız. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Sendika haksızlıkların karşısında vardır. Sayın Özgür Özel her platformda 'İşçi arkadaşlarımız, emekçi arkadaşlarımız dirensin. Haksızlığın karşısında dursun.' diyor. Burada haksızlık var. 6 gündür direnişteyiz. Sesleniyoruz, tekrar tekrar sesleniyoruz. Çıksın, gelsin buradaki haksızlığa müdahale etsin. Çalışan işçiyi ekmeğinden etmek hangi vicdana, hangi ahlaka ve mantığa sığar."

Bir süre oturma eylemine devam eden işçiler, meclis toplantısının yapıldığı Fuar 4 No'lu Hole girmeye çalıştı. Zabıta ve özel güvenlik görevlileri de kapıları kapattı, o anda arbede yaşandı ancak işçilerin girmesi engellendi. Daha sonra polis ekipleri binanın önüne geçti, işçilere müdahale etti. Çıkan arbede sırasında baygınlık geçiren bir işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçilerin Kültürpark'taki bekleyişi sürüyor. İZMİR BELEDİYE BAŞKANI TUGAY'DAN TEPKİ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığında temmuz ayı meclis toplantısının 1. birleşimi gerçekleştirildi. Toplantının açılışında kentte meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Tugay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un ziyaretine eşlik ettiğini, Bakanlık, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların yaralarının sarılması için birlikte çalışacaklarını söyledi. AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ise 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit edilen vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur Atmaca'nın işten çıkarılan işçiler ve kooperatif mağdurlarıyla ilgili verdiği soru önergesi üzerine açıklama yapan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinde sıkıntı yaratacak boyutta personel giderinin olduğunu savundu. Kimin işten çıkarıldığını bilmediğini belirten Tugay, şunları kaydetti: "Bu arkadaşlarımızı toplayıp burada eylem yaptırtan, bağırtan çağırtan sendika aslında bu işin baş sorumlusudur. Sendika bu kurumun durumunu anlamak ve haksız yere talep ettiği primlerden ve zamlardan geri adım atmak durumundadır. Bu böyle bağırmakla çağırmakla olacak iş değil. Bağırıp çağrılması gereken yer sendikanın önüdür. Sendikanın önünde yapmalılar bu eylemi. Ben şuna inanıyorum. İşçilerimize sorsak sandık koysak, onlar bizim durumumuzu anlayacak insanlar. Bizim haklı olduğumuz yönünde oylarını kullanacaklar. Bu durumla ilgili verilmesi gereken kararı vereceklerdir. Bunu defalarca sendika yönetimine teklif ettiğim halde yapmadılar. İşçinin önüne sandık koymadılar. Sadece sendika yöneticileri kişisel iktidarları, diğer sendikalarla yarışları üzerinden bu gördüğünüz kötü tablonun oluşmasını sebep oldular. "