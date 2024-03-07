Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in dünkü Ukrayna ziyaretinde Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüşmesi sırasında yaşanan patlamayla ilgili Rusya'dan resmi bir açıklama daha geldi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, başkent Moskova'da bugün yaptığı açıklamada aralarında Miçotakis ve Zelenskiy'nin olduğu heyetin hedef alınmadığını söyledi.

Miçotakis'ten Ukrayna ziyaretindeki patlamaya ilişkin açıklama Haberi Görüntüle

Rusya ordusunun heyeti hedef alması halinde isabetle vurabileceğini ifade eden Medvedev, böyle bir amaçları olmadığını savundu.

Miçotakis, Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya dün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek Zelenskiy'le buluşmuştu.

İki liderin Odessa'daki görüşmesi esnasında liman altyapısına saldırı düzenlenmiş ve 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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Yunanistan Başbakanı o anları şu sözlerle anlatmıştı:

"Yakınımızda siren ve patlama sesleri duyduk. Sığınağa gidecek vaktimiz yoktu. Bu çok yoğun bir andı."

Zelenskiy ise "Rus kuvvetleri hedeflerin asker mi yoksa sivil mi olduğunu umursamıyor. Kim olursa olsun, uluslararası misafir olup olmadıkları bu insanların umurunda değil" açıklamasında bulunmuştu.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı saldırının, "Ukrayna silahlı kuvvetlerine bağlı Odesa'nın ticari liman bölgesindeki bir hangarda" gerçekleştiğini iddia etmişti.