Meğer kızartmanın sırrı bunda saklıymış! Bu hile ile altın rengi ve çıtır çıtır patates yapmak çok kolay

Meğer kızartmanın sırrı bunda saklıymış! Bu hile ile altın rengi ve çıtır çıtır patates yapmak çok kolay

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Neyse ki dışı çıtır içi yumuşak olan ev yapımı patates kızartmasını mümkün olan en iyi şekilde yapmak için kullanabileceğiniz birkaç numara var: Mümkün olan en çıtır ev kızartması için sıcaklık hilesi!