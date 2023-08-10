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        Haberler Yemek Yapma Meğer kızartmanın sırrı bunda saklıymış! Bu hile ile altın rengi ve çıtır çıtır patates yapmak çok kolay

        Meğer kızartmanın sırrı bunda saklıymış! Bu hile ile altın rengi ve çıtır çıtır lezzete doyamayacaksınız

        Fast food lokantalarında ve restoranlarda patates kızartması her zaman mükemmel bir şekilde, altın renginde ve çıtır çıtır olur. Ancak evde patates kızartması yapmaya çalıştığınızda sinir bozucu olabilir. Peki, restoranların yöntemi nedir? İşte altın rengi ve çıtır çıtır kızartmanın sırrı…

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        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 11:16
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        Genellikle evde yaptığımız kızartmalarda istediğimiz sonuca ulaşamayız. Bir şekilde çıtır çıtır patates kızartmasından daha fazla lapa gibi patates çubukları elde edersiniz.

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        Neyse ki dışı çıtır içi yumuşak olan ev yapımı patates kızartmasını mümkün olan en iyi şekilde yapmak için kullanabileceğiniz birkaç numara var: Mümkün olan en çıtır ev kızartması için sıcaklık hilesi!

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        İlk olarak, tavada kızartma yöntemini kullanarak evde patates kızartması yaparken unutulmaması gereken en önemli şey, patateslerinizi yarı haşladıktan sonra ve sıcak bir tavaya atmadan önce soğumasını beklemektir.

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        Bu durumda, sıcaklık kritiktir çünkü yarı kaynatılmış patatesler su almaya eğilimlidir. Patateslerinizi tavaya eklemeden önce soğumalarına izin vermezseniz, yine de o suyu tutacaklar, bu da içlerinin sert ve gevrek yerine peltemsi ve ıslak olmasına neden olacaktır.

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        MÜKEMMEL ALTIN RENGİ VE ÇITIR ÇITIR TAVADA KIZARTILMIŞ PATATES KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

        Tavada çıtır çıtır kızartmanın ilk adımı, patatesleri aynı büyüklükte parçalar halinde kesmektir. Bunun nedeni, Gordon Ramsay'ın dediği gibi, "Eşit bir şekilde kesilirlerse, eşit şekilde pişeceklerdir."

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        Bunu yaptıktan sonra, patates dilimlerini kaynatmanın zamanı geldi. Pişirmeden önce kaynatma, çıtır patates kızartması elde etmenin önemli bir parçasıdır çünkü tüm nişastayı serbest bırakır ve kızartıldığında daha eşit pişmelerine yardımcı olur.

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        Patatesleri kaynatmaz ve bunun yerine çiğ olarak tavaya atarsanız, iç kısımlar pişmeden önce patateslerin dışını yakma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Kaynatma sırasında, patatesleri soğuk su, tuz ve bir tutam sirke karışımı içinde başlattığınızdan emin olun. Alevi yükseğe ayarlayın ve su kaynadıktan sonra yaklaşık beş dakika pişirin.

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        Ardından patatesler kısmen piştikten sonra hemen sıcak sudan çıkarın ve süzgeçte soğumaya bırakın. Patatesler soğudukça, kaynatma sırasında emdikleri suyu serbest bırakacaklar. Oda sıcaklığına gelinceye kadar kızdırılmış yağlanmış tavaya ekleyin ve kızarana kadar pişirin.

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        ÇITIR ÇITIR KIZARMIŞ PATATESLER İÇİN SICAKLIK HİLESİ

        Bir fritözden çıtır çıtır altın patates kızartması elde etmenin püf noktası da tamamen sıcaklıkla, özellikle de birinci ve ikinci kızartmada kullandığınız yağ sıcaklığıyla ilgilidir.

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        Ultra çıtır kızartmalar için, çifte kızartma gitmenin yoludur çünkü ilk kızartma, patatesleri kısmen pişirerek ikinci turda onları güzel ve çıtır çıtır hale getirebilmesi için bir yarı kaynatma gibi davranır. Peki, bunu nasıl yapıyorsun?

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        İlk olarak, patateslerinizi eşit kalınlıkta dilimler halinde kesin. Bu özellikle kızartma yaparken önemlidir, böylece tüm kızartmalarınız aynı süre sonunda çıtır çıtır olur.

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        Fritözde veya derin bir tencerede, yağınızı 330 Fahrenheit dereceye kadar ısıtın, ardından patates kızartmasını ekleyin ve iki dakika pişirin. İki dakika sonra kızartmaları çıkarın ve soğumaları için bir tel ızgaranın üzerine koyun.

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        Kızartmalar soğurken, kızartma yağının sıcaklığını 385 Fahrenheit dereceye yükseltin. Ardından patatesleri tekrar yağın içine atın ve üzerlerine çıkana kadar pişirin. Yüzdükten sonra, onları ısıdan çıkarın, baharatlayın ve servis yapın. Klasik patates kızartması için tuz veya çok zengin ve tatmin edici yer mantarı kızartması için yer mantarı yağı ekleyin.

        Kaynak: Daily Meal

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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