Meğer şimdiye kadar yanlış soymuşuz! İşte çok şaşıracağınız pratik yöntemler
Pişirirken kolay gelse de soyması oldukça uğraştırıcı olan haşlanmış yumurta birçoğumuza sıkıcı gelmiştir. Tek tek elimizde soyunca parçalan kabuklar çılgına dönmemize neden olabilir. Oysaki bunun oldukça basit yöntemleri var. İşte haşlanmış yumurtaları kolayca soymanın 12 yolu...
Genellikle yumurtaların soyulma işlemini diğerlerinden daha zor hale getiren bir dizi faktör bulunur. Örneğin, bir haftalık yumurtaya oranla taze yumurta düşük pH seviyesi nedeniyle kabukları beyazlara daha fazla yapışır. Bununla birlikte yumurtaları henüz sıcakken soymaya çalışmak, buz banyosunda soğutmaktan daha fazla sorun yaşamanıza neden olur. Nitekim yumurtaları zamanından önce soymaya çalışmak insanların yumurta konusunda yaptığı en büyük hatalardan biridir. Ancak önerilen adımları izleseniz bile, yine de elinizde bir dağınıklık olması mümkündür.
Neyse ki yumurtaların kabuklarını kolayca soymak için birkaç tüyo vardır. Bu yüzden yavaş yavaş soğukkanlılığınızı kaybederken minicik parçaları soymak için oturup uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bu hileler, soyma sürecini çocuk oyuncağı haline getirebilir. Öyle ki, hazırlık çalışması yumurtaları yemek kadar keyifli hale gelebilir.
İşte haşlanmış yumurtaları kolayca soymanın 12 yolu…
Yumurtaları su altında soyun
Haşlanmış yumurtaları her seferinde nasıl mükemmel bir şekilde soyacağınızı öğrenmek istiyorsanız, size kolay bir önerimiz var: Yumurtaları suyun altında soymanız yeterli. Bunu yapmanın birden fazla yolu var. İlk olarak akan su veya durgun su kullanabilirsiniz. Akan su kullanmayı planlıyorsanız, lavabonuzu açın ve yanlışlıkla düşürme ihtimalinize karşı yumurtayı yakalamak için akışın altına bir kase yerleştirin. Yumurtayı kırın ve kabuğunu soymaya başlayın. Su işinize yarar çünkü siz kabuğu soyarken sıvı kabuk ile beyaz arasına girer.
Suyu kendi avantajınıza kullanmanın başka bir yolu var mı? Yumurtaları haşladığınız anda sıcak suyu tavadan alıp yerine soğuk su koyun. Yumurtaların suda dinlenmesi ve soğuması için birkaç dakika verin. Kabaca oda sıcaklığına geldiklerinde, sıvının altında soymaya başlayın. Kabukların beyazlardan kolayca ayrıldığını göreceksiniz.
Kabuğu kırmak için yumurtayı tezgahın üzerine yuvarlayın
Denemediyseniz denemeniz gereken yaygın bir numara: Pişmiş yumurtaları tezgahın üzerinde yuvarlayarak kabuğunu kırın ve daha kolay soyulmasını sağlayın. Daha spesifik olarak, avucunuzu yumurtanın üzerine koyun ve hareket ettirirken üzerine hafifçe bastırın. Siz yaptıkça kırılgan kabuk birçok küçük parçaya ayrılır. Çok fazla baskı uygulamamaya dikkat edin, aksi takdirde yumurtayı kesinlikle istemeyeceğiniz şekilde kabuğuyla birlikte kırarsınız. Yumurtayı birkaç kez ileri geri yuvarladıktan sonra devam edip kabuğunu soyabilirsiniz.
Bu teknik, kırık kabuk parçalarını, yumurta parçalarının onlarla birlikte soyulmayacağı ve yumurtanın topaklı ve iştah açıcı görünmeyeceği kadar küçük hale getirir. Arkanızda küçük kabuk parçaları bırakmadan kabuğu çıkarmak için bu tekniği sualtı yöntemiyle de birleştirebilirsiniz.
Bant yöntemini kullanın
Bant yöntemini hiç duydunuz mu? Evinizin etrafında duran bir rulo koli bandınız varsa, şimdi onu iyi bir şekilde kullanma zamanı. Büyük bir katı haşlanmış yumurta partisi yapmayı planlıyorsanız, bu sizin için ideal yöntem olmayabilir. Ancak, yalnızca bir avuç yumurtanız varsa, bu yaklaşım bir cankurtarandır. Bant gerçekten bir yumurtayı soyabilir mi? diye soruyor olabilirsiniz. Cevap: Evet! İlk olarak, her bir yumurtayı alın ve dışını bir bant şeridi ile ayrı ayrı sarın. Yumurtaların kısa uçlarına bant yapıştırmanıza gerek yok; orta hat etrafında tek bir şerit yapacaktır.
Daha sonra iki elinizi kullanarak yumurtayı birkaç kez yuvarlayın ve hafif baskı uygulayarak kabuğu kırın. Son olarak, yumurtanın etrafına yerleştirdiğiniz bandı çıkarın ve kırık kabuk etkileyici bir şekilde aynı şeyi yapar. Özellikle uçlarda bazı artık parçalar olabilir, ancak tek yapmanız gereken onları çekip çıkarmak.
Gordon Ramsay'in sürecini takip edin
Gordon Ramsay'in her türlü pişirme yöntemi için püf noktaları olduğuna göre, Ramsay'nin haşlanmış yumurtaları mükemmel şekilde soymak için kusursuz bir işleme sahip olması şaşırtıcı değil . Ünlü şef, yaklaşımını denemek için yeni pişirilmiş yumurta tencerenize önce soğuk su eklemenizi öneriyor. Alternatif olarak, onları soğuk su içeren bir kaseye aktarabilirsiniz. Yumurtaları tutmadan önce biraz bekleyin, soğumalarına izin verin. Aksi takdirde, çalışmak için çok sıcak olacaklar.
Her seferinde bir yumurta alın (veya cesursanız iki tane) ve yavaşça kasenin kenarına kırın. Yumurtayı o kadar sert bölme hatası yapmaktan kaçının ki beyazını dilimleyin. Ardından, yumurtaları suya geri koyun ve suyun sizin için işi yapmasına izin verin. Sıvı yavaş yavaş çatlaklardan geçerek yumurtanın zarına doğru ilerler. Sonuç olarak, kabuklar gevşemeye başlar ve acısız bir şekilde onları çıkarmanızı ve yumurtaları istediğiniz gibi kullanmanızı sağlar.
Kaşık yöntemini kullanın
Kaşıkların mutfakta işe yaradığı bir sır değil ve hatta bulabileceğiniz en iyi haşlanmış yumurta tüyolarından birinde yardım eli uzatıyorlar. Kivinin kabuğunu çıkarmak için bir kaşık kullanırsanız veya avokadonun posasını çıkarırsanız, bu yöntem temelde aynı metodolojiyi kullandığı için turta kadar kolay olacaktır. İlk olarak, yumurtanın kısa uçlarından birini kırın ve kabuğun bir kısmını elle çıkarın. Açıklık, içine bir kaşık sığacak kadar büyük olmalıdır.
Ardından, kaşığınızı alın ve dikkatlice kabuk ile beyaz arasındaki ince boşluğa yerleştirin. Son olarak, kaşığı ve yumurtayı, kabuğunu başarılı bir şekilde çıkarana kadar bir küre gibi döndürerek çevirin. Bunu sıcak bir yumurta ile yapmamanız gerektiğini belirtmekte fayda var; buz banyosuna veya en azından soğuk suya koyduğunuz yumurtalarla daha iyi çalışır. Farklı türde ve boyutta kaşıklarla da deneyler yapabilirsiniz. Bazıları diğerlerinden daha iyi sonuçlar verir.
Kabuğun uçlarını kırın ve yumurtayı çıkarmak için hava kullanın
Bu haşlanmış yumurta soyma tekniği, 2020'de ilk kez viral olmaya başladığında, alışılmadık ve başarılı olduğu için interneti şaşkına çevirdi. Kısacası, hafif çatlamış bir yumurtayı kabuğundan çıkarmak için açıkta kalan ucuna üflemeniz gerekir. Bir tavsiye: Kendiniz tüketeceğiniz yumurtalar için bu tüyoyu kullanın. Kalabalık için yemek yapmayı planlıyorsanız, bu pek sağlıklı bir yaklaşım değildir.
Bunu denemek için, yumurtanın üstünden ve altından kabuğu soyun (yumurtanın içinden geçebileceği kadar büyük bir delik olması gerekir). Ardından, yakalayamazsanız yumurta için bir kase veya güvenli bir iniş noktası kurun. Yumurtanın kenarlarını tutmak için bir elinizi kullanın ve yumurtayı diğer taraftan çıkarana kadar küçük ucuna hava üfleyin. Yumurtayı yakalamak için diğer elinizi kullanın.
Bu numaranın işinize yaramadığını düşünüyorsanız, uçlarını soyduğunuzda yanlışlıkla ince zarı sağlam bırakmış olabilirsiniz. Bu, yumurtanın geçmesini çok daha zorlaştırır. Bu tekniğin mükemmel olması için pratik yapılmasına rağmen, bir kez alıştığınızda oldukça etkili ve hızlıdır.
Onları bir kapta çalkalayın
Bir düzine haşlanmış yumurtayı aynı anda nasıl soyacağınızı öğrenmekle ilgileniyorsanız, daha fazla kendinizi yormayın. Bu akıllı prosedür, özel bir ekipman gerektirmez, sadece biraz dirsek yağı gerektirir. İlk yaklaşım, yumurtaları pişirdiğiniz tencerede sallamaktır. Tenceredeki suyu boşaltın, ardından her şeyi tekrar tekrar sallayın, böylece yumurtalar biraz güçle kenarlara (ve birbirlerine) çarpar. Bazı kabuklar tamamen çıkabilirken, diğerleri hızlı ve temiz bir şekilde çekilmek için yeterince küçük parçalara ayrılacaktır.
Bunu yapmanın başka bir yolu da, yumurtaları soğuttuktan veya bir buz banyosunda soğuttuktan sonra bir kapta çalkalamaktır. Bunları cam veya plastik bir kaba taşıyın ve kabukları kırmak için önceki prosedürleri izleyin. Kabukların bu şekilde daha kolay çıktığını görebilirsiniz, çünkü soğutulmuş yumurtalar muhtemelen kabuklardan bir kısmını çoktan ayırmıştır.
Kabuğu kırmak için bir bardak su kullanın
Bu yöntem sallama işlemine benzer çünkü yumurtayı çalkalamanızı gerektirir; ancak bu yöntemle su altında yapıyorsunuz. Şaşırtıcı bir şekilde, su bardağı yöntemi yumurtaları zahmetsizce soyar, o kadar ki sizin için kabukları çıkarır. Sadece eski bir bardak veya bir Mason kavanozu alın. Bardak kullanmak için yumurtayı dikkatlice içine bırakın ve üzerini suyla kapatın. Ardından, açıklığı kapatmak için bir elinizi kullanın. Suyun sıçramasını önlemek için sıkıca tutun (veya dağınıklığı önlemek için bunu lavabonun üzerinde yapın) ve kabuk çatlayıp soyulana kadar camı sallayın.
Kapaklı bir kavanozunuz varsa bu yöntem daha da kolaydır. TikTok kullanıcısı, etkileyici bir videoda bunun nasıl yapılacağını gösteriyor. Kendiniz denemek için kapaksız bir bardak kullanıyormuşsunuz gibi aynı adımları izleyin, ancak bu sefer kavanozu sallamadan önce kapağı kapatın. Neredeyse hiçbir zaman kabuk yumurtadan tamamen ayrılarak yumurtayı yemeye hazır hale getirmelidir.
Kabuğu kırmak için bir bardak su kullanın
Bu yöntem sallama işlemine benzer çünkü yumurtayı çalkalamanızı gerektirir; ancak bu yöntemle su altında yapıyorsunuz. Şaşırtıcı bir şekilde, su bardağı yöntemi yumurtaları zahmetsizce soyar, o kadar ki sizin için kabukları çıkarır. Sadece eski bir bardak veya bir Mason kavanozu alın. Bardak kullanmak için yumurtayı dikkatlice içine bırakın ve üzerini suyla kapatın. Ardından, açıklığı kapatmak için bir elinizi kullanın. Suyun sıçramasını önlemek için sıkıca tutun (veya dağınıklığı önlemek için bunu lavabonun üzerinde yapın) ve kabuk çatlayıp soyulana kadar camı sallayın.
Kapaklı bir kavanozunuz varsa bu yöntem daha da kolaydır. TikTok kullanıcısı, etkileyici bir videoda bunun nasıl yapılacağını gösteriyor. Kendiniz denemek için kapaksız bir bardak kullanıyormuşsunuz gibi aynı adımları izleyin, ancak bu sefer kavanozu sallamadan önce kapağı kapatın. Neredeyse hiçbir zaman kabuk yumurtadan tamamen ayrılarak yumurtayı yemeye hazır hale getirmelidir.
Yumurtayı kabuğu bozulmadan ikiye bölün, ardından yumurtayı çıkarın
Kabuğu hala açıkken yumurtayı doğrudan dilimlemeyi hiç düşündünüz mü? Bazı insanlara tuhaf gelse de, şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor. Önce yumurtayı yan yatırın ve bir elinizle tutun. Ardından, kabuğu düz bir şekilde kesmek için tırtıklı bir bıçak kullanın. Keserken yumurtayı bırakmayın çünkü yumurta ve bıçak dönüp kayarak potansiyel bir güvenlik tehlikesi oluşturur. Buradan iki yumurta yarınız var. Her bir yarısını çıkarmak için bir kaşık kullanın, ardından işlemi tüm yumurtalarınız için tekrarlayın.
Kaşık kullanmak istemezseniz beyazını ve kabuğunu ayırmak için parmaklarınızı kullanabilirsiniz. Tabii ki, bu numara haşlanmış yumurtalarının bütün kalmasına ihtiyaç duyan insanlar için değil. Ancak bunları hemen kullanmayı hedeflerseniz, bir anda tüm hayatınız boyunca yumurtaları yanlış soyuyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz.
Zarı ve beyazı ayırmak için yumurtaları buharlayın
Haşlanmış yumurtaları rekor sürede soymak için kaynatmak yerine buharda pişirin. Pürüzsüz bir deneyim için bir elektrikli yemek buharlayıcı veya Instant Pot'ta buhar ayarını kullanın. Alternatif olarak, özel ekipmanınız yoksa bir su kabı ve bir buhar sepeti kurun. Sepeti tek bir yumurta tabakasıyla hizalayın. Sepette bir yığın yumurta oluşturmak akıllıca değildir çünkü buhar yumurtaların hepsine eşit şekilde erişemezse yumurtalar düzensiz pişebilir.
Sarıların yumuşak yerine sertleşmesini sağlamak için 10 dakikadan fazla pişirin - 12 dakika en tatlı nokta olmalıdır. Yumurtaları buharda pişirdiğinizde, beyazlarla zar arasında bir miktar mesafe yaratırsınız. Bu, kabukların genellikle yaptıkları gibi yumurtalara yapışmasını önler. Kabuğu soyma zamanı geldiğinde her şeyi değiştirir.
Yumurta soyma aletlerini kullanın
Her şey başarısız olduğunda, hayatınızı kolaylaştırmak için her zaman yumurta soyma aletlerine yatırım yapabilirsiniz. Firmaların bu amaçla özel olarak tasarladığı çok sayıda araç olduğunu biliyor muydunuz? Crazy RussianHacker tarafından yüklenen bir YouTube videosunda, etkileyici yedi farklı gadget'ın nasıl kullanılacağını gösteriyor. Bir örnek, bir bardak su tekniğine benzer şekilde, yumurtayı içine koyup kabuğunu çıkarmak için salladığınız bir mekanizmadır.
Kabuğu kesen ve onu çıkarmanıza yardımcı olan başka bir çift uçlu alet daha var. Bu araçların birçoğunu zaten evinizde bulunan öğelerle çoğaltabilseniz de, belirli bir aygıt diğerlerinden öne çıkıyor. Buna Eggstractor denir (orada ne yaptıklarını gördünüz mü?) ve yumurtayı kasadan ayırmak için basınç kullanır. Kullanmak için cihazın içine bir adet yumurta koyuyorsunuz (alt kenarını kırdıktan sonra) ve akordeon görünümlü aparatı iki elinizle sıkıca bastırıyorsunuz. Yumurta, üzerinde kabuk olmadan muhteşem bir şekilde dipten dışarı fırlar.