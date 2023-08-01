Meğer şimdiye kadar yanlış soymuşuz! İşte çok şaşıracağınız pratik yöntemler

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Bant yöntemini kullanın Bant yöntemini hiç duydunuz mu? Evinizin etrafında duran bir rulo koli bandınız varsa, şimdi onu iyi bir şekilde kullanma zamanı. Büyük bir katı haşlanmış yumurta partisi yapmayı planlıyorsanız, bu sizin için ideal yöntem olmayabilir. Ancak, yalnızca bir avuç yumurtanız varsa, bu yaklaşım bir cankurtarandır. Bant gerçekten bir yumurtayı soyabilir mi? diye soruyor olabilirsiniz. Cevap: Evet! İlk olarak, her bir yumurtayı alın ve dışını bir bant şeridi ile ayrı ayrı sarın. Yumurtaların kısa uçlarına bant yapıştırmanıza gerek yok; orta hat etrafında tek bir şerit yapacaktır. Daha sonra iki elinizi kullanarak yumurtayı birkaç kez yuvarlayın ve hafif baskı uygulayarak kabuğu kırın. Son olarak, yumurtanın etrafına yerleştirdiğiniz bandı çıkarın ve kırık kabuk etkileyici bir şekilde aynı şeyi yapar. Özellikle uçlarda bazı artık parçalar olabilir, ancak tek yapmanız gereken onları çekip çıkarmak.

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Gordon Ramsay'in sürecini takip edin Gordon Ramsay'in her türlü pişirme yöntemi için püf noktaları olduğuna göre, Ramsay'nin haşlanmış yumurtaları mükemmel şekilde soymak için kusursuz bir işleme sahip olması şaşırtıcı değil . Ünlü şef, yaklaşımını denemek için yeni pişirilmiş yumurta tencerenize önce soğuk su eklemenizi öneriyor. Alternatif olarak, onları soğuk su içeren bir kaseye aktarabilirsiniz. Yumurtaları tutmadan önce biraz bekleyin, soğumalarına izin verin. Aksi takdirde, çalışmak için çok sıcak olacaklar. Her seferinde bir yumurta alın (veya cesursanız iki tane) ve yavaşça kasenin kenarına kırın. Yumurtayı o kadar sert bölme hatası yapmaktan kaçının ki beyazını dilimleyin. Ardından, yumurtaları suya geri koyun ve suyun sizin için işi yapmasına izin verin. Sıvı yavaş yavaş çatlaklardan geçerek yumurtanın zarına doğru ilerler. Sonuç olarak, kabuklar gevşemeye başlar ve acısız bir şekilde onları çıkarmanızı ve yumurtaları istediğiniz gibi kullanmanızı sağlar.