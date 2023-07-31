Hepimiz çöpe atıyorduk! Meğer şifa deposuymuş
Birçok kişinin severek tükettiği muz sadece meyvesiyle değil çöp diye attığımız kabuğuyla da şifa deposuymuş. C vitamini, Potasyum ve magnezyum gibi vitamin ve mineraller yönünden oldukça zengin olan bu meyvenin kabuğunu bundan sonra çöpe atmayın! Cildinize sürdüğünüzde olanlara inanmayacaksınız. İşte muz kabuğunun kullanım alanları ve faydaları...
Çoğunlukla hepimizin çöpe attığı muz kabuğunun içeriğinde bulunan demir, potasyum ve K, B, C vitaminleri özellikle cilt hastalıkları üzerinde ciddi fayda sağlıyor. Bilinen bir zararı bulunmayan muz kabuğunun etkileri ise şu şekilde sıralanabilir...
MUZ KABUĞUNUN FAYDALARI
Muz kabuğu düzenli kullanımda aknelerin azalmasına ve sivilcelerin kurumasına yardımcı olur.
Diş beyazlatmasında kullanılabilir.
Cilt lekelerinin azalmasına yardımcı olur.
Sivrisinek ya da böcek ısırıklarının olduğu yerlere sürüldüğünde kızarma ve kaşınmayı engeller.
Kıymık batması durumunda kıymığın çıkartılmasını kolaylaştırır.
Göz altı morlukları ve şişlikleri olan kişiler tarafından kullanılabilir.
Baş ağrısı problemi yaşayan kişiler tarafından kullanılabilir.
Sedef hastalığına iyi gelir.
Siğillerin azalmasını sağlar.
Nasır ve topuk dikenleri için kullanılabilir.
BEMBEYAZ DİŞLERLE GÖZ KAMAŞTIRIN!
Sadece bir muz kabuğu kullanarak gerçekten daha beyaz dişlere sahip olabilirsiniz. Panik yapmayın, çiğnemenize gerek yok! Muz kabuğunun içini dişleriniz boyunca tamamen bir muz ezmesi tabakası ile kaplanana kadar ovalayın. Yaklaşık on dakika bekletin. Ardından, muz ezmesinin sihrini yapmasına izin vermek için dişlerinizi kuru bir diş fırçasıyla fırçalayın. Üç dakika boyunca dairesel hareketlerle dişlerinizi fırçalayın. Bunu her gün yapın ve iki hafta sonra sonuçları göreceksiniz!
KIRIŞIKLIKLAR ONUNLA YOK OLUYOR! GENÇLİĞE MERHABA DEYİN
Muz kabuğundaki antioksidanların cildiniz için harikalar yaratabileceğini biliyor muydunuz? Basit bir muz kabuğu kırışıklıkları önleyebilir! Kabuğu yüzünüze sürün ve yarım saat bekleyin. Ardından, yüzünüzü iyice yıkayın ve bu numarayı birkaç gün tekrarlayın. Bir süre sonra kırışıklıklarınızın gözle görülür şekilde azaldığını göreceksiniz!
MORLUKLARI GİDERİYOR
Muzlar bir kez daha imdada yetişti! Morlukları ve cilt üzerindeki ezilmeleri hızla geçmesine yardımcı olmanın basit bir yolu muz kabuğu kullanmaktır. Kabuğun içini on ila otuz dakika boyunca morlukların üzerine sürün. Ardından, bir bandajla örtün ve gece boyunca bırakın. Sabah, morluklar ve zedelenmeler biraz solmuş olacak!
SİĞİLLERİ GİDERİYOR
Siğilin mi var? O zaman bir muz kabuğu, ondan hemen kurtulmanıza yardımcı olabilir! Tek yapmanız gereken uyumadan önce siğilin üzerine bir muz kabuğu koyup biraz bandajla kapatmak. Bu numarayı yaklaşık bir hafta boyunca her gece tekrarlayın. Siğilin kendi kendine düşeceğini göreceksiniz. Bu basit numara sizi doktora gitmekten kurtaracak ve tamamen acısız!
SİVİLCELERDEN KURTULMANIN VAKTİ GELDİ!
Muz kabuğu sivilcelerle mücadelede cankurtarandır. Muz kabuğunun içini nazikçe cildinize sürün. Bu yumuşak bir fırçalama oluşturur. En az iki saat cildinizde bekletin.
Bu yöntem, yüzünüzü iyice yıkamadan önce bütün gece cildinizde bırakırsanız en iyi sonucu verir. Bunu her gün yapın ve birkaç gün sonra sonuçları göreceksiniz.
MUZ KABUĞUNUN BİTKİLERE FAYDALARI
Muz kabuğunun içeriğindeki potasyum oranı bitkilerin ömrünü uzatır.
Muz kabuğu ile beslenen bitkilerde sulama verimi de daha fazla olur.
Böcek ve diğer zararlı organizmalar bitkilerden uzaklaşır.
Bitkiler daha fazla fotosentez uygular.
Muz kabuğu ile gübre yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Oldukça basit bir işlem olan muz kabuğundan gübre uygulaması için muzları mutfak robotunda çekebilir, eğer robotunuz yoksa küçük parçalar halinde kesebilirsiniz. Bu muzları direkt olarak toprağın üzerine dökebilirsiniz. Ancak muz kabuğuna alerjiniz var ise bu uygulamayı yaparken mutlaka eldiven kullanmalısınız. Aksi halde cildinizde istenmeyen yan etkiler görülebilir.
Kaynak: goodtoknowthis