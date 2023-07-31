Hepimiz çöpe atıyorduk! Meğer şifa deposuymuş

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KIRIŞIKLIKLAR ONUNLA YOK OLUYOR! GENÇLİĞE MERHABA DEYİN Muz kabuğundaki antioksidanların cildiniz için harikalar yaratabileceğini biliyor muydunuz? Basit bir muz kabuğu kırışıklıkları önleyebilir! Kabuğu yüzünüze sürün ve yarım saat bekleyin. Ardından, yüzünüzü iyice yıkayın ve bu numarayı birkaç gün tekrarlayın. Bir süre sonra kırışıklıklarınızın gözle görülür şekilde azaldığını göreceksiniz!

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MORLUKLARI GİDERİYOR Muzlar bir kez daha imdada yetişti! Morlukları ve cilt üzerindeki ezilmeleri hızla geçmesine yardımcı olmanın basit bir yolu muz kabuğu kullanmaktır. Kabuğun içini on ila otuz dakika boyunca morlukların üzerine sürün. Ardından, bir bandajla örtün ve gece boyunca bırakın. Sabah, morluklar ve zedelenmeler biraz solmuş olacak!