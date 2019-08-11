Dokuz yıl önce Evren Yazgan ile nikah masasına oturan Sezin Erbil anne olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sezin Erbil duygularını böyle dile getirdi:

Hamile olduğumu öğrendiğimiz gün. Çok şükür 9 yıllık evliyiz ve çocuk fikrine uzak bir çifttik ama babamın hastalığından sonra ‘bir evladımız olmalı’ dedim ve çok şükür Allah nasip etti. Hem de kız! İşte bu da babamız…

Bu fotoğraf yaklaşık bir ay önce çekildi, o zaman karnım daha minikti; kalbimdeki heyecan ise çok büyük. Allah izin verirse bir kızımız oluyor. Arayan, mesaj atan, güzel dileklerde bulunan herkese çok teşekkür ederiz. Eşim ile Allah’tan tek dileğimiz evladımızı sağlıkla kucağımıza almak. Dualarınızı eksik etmeyin olur mu?

Mehmet Ali Erbil de Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı: