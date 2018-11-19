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Bu durumda kimse gün veremez çünkü çok komplike bir durum. Fazlası işe her şey yapılıyor. Aile olarak tüm doktorlarına ve çalışanlara teşekkür ediyoruz. Henüz sizinle paylaşabileceğimiz olumlu bir gelişme yok. Yoğun Bakım tedavileri bazen böyle uzayabilir. Allah çok büyük biz bekliyoruz ve dua ediyoruz. Sizlerden de dua etmenizi rica ediyoruz.