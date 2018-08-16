Mehmet Ali Erbil: Kızları kaçırdınız!

Şovmen Mehmet Ali Erbil önceki gece Bebek'te bir mekanda objektiflere yansıdı. Mekandan Erbil’den önce ayrılan kızlar art arda patlayan flaşlar karşısında şoke oldu. Birlikte yemek yediği iki genç kızdan sonra kapıda beliren ünlü şovmen muhabirlerin sorularına, "Kaçırttınız oğlum. Onlar kankalar" diyerek cevap verdi