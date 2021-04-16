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Mehmet Ali Erbil: Torunum gelmiş

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Mehmet Ali Erbil, kötü günleri geride bıraktı. Ünlü şovmeni önceki gün kızı Sezin Erbil ve torunu Elisa ziyaret etti. "Torunum gelmiş" diyen Erbil'in keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı

Mehmet Ali Erbil: Torunum gelmiş - Magazin haberleri
"Torunum gelmiş"
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HABERTURK.COM

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in durumu gün geçtikçe daha iyiye gidiyor.

63 yaşındaki Erbil'i önceki gün Muhsine Kamiloğlu ile evliliğinden olan kızı Sezin Erbil ve torunu Elisa ziyaret etti. Devam eden tedavi süreci nedeniyle evden dışarı çıkmayan Mehmet Ali Erbil, torunu ve köpeği Köpük ile birlikte geçirdiği keyifli anları Instagram hesabından yayınladı.

"Torunum gelmiş" ifadelerini kullanan Erbil, 39 yaşına giren kızı Sezin Erbil'in doğum gününü ise, "İyi ki doğdun ilk göz ağrım" sözleriyle kutladı.

4 KEZ EVLENDİ

Mehmet Ali Erbil, bugüne kadar 4 kez nikah masasına oturdu. İlk evliliğini Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yapan Erbil'in evliliği 4 yıl sürdü. Bu beraberlikten kızı Sezin dünyaya geldi.

Ardından kendisi gibi oyuncu olan Nergis Kumbasar ile evlendi. Ünlü şovmenin bu ilişkisinden de Yasmin doğdu.

Mehmet Ali Erbil, ardından 2001-2003 yılları arasında Sedef Altıntaş ile birliktelik yaşadı.

Oyuncu, son evliliğini ise Tuğba Coşkun ile gerçekleştirdi. Erbil'in bu evliliğinden de Ali Sadi dünyaya geldi.

"ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİM"

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de objektiflere takılan Mehmet Ali Erbil, "Çok uzun zamandır ilk kez dışarı çıkıyorum. Yanımda sevdiklerim ve dostlarım vardı. Çok zor günler geçirdim. Allah'a çok şükür iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

Espriyle karışık yeni bir proje yağacağını söyleyen Erbil, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında, ''Yok oğlum ne projesi. Espri yapıyorum'' demişti.

235 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı ve aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

Ünlü şovmen, hastaneden çıktıktan sonra verdiği röportajda şu açıklamaları yapmıştı:

- Eşlerim, arkadaşlarımın dualarıyla bir tek gün başımdan ayrılmadı.

- Türkiye'nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmişler.

- Kardeşime 'Eğer yürüyemeyeceksem fişimi çekin' dedim.

- İlk uyandığımda Muhsine'yi çağırmışım sonra Sezin hastaneye geldi.

- Arkadaşlarım gelirdi, İbrahim ile (Tatlıses) karşılıklı her geldiğinde ağlaşırdık.

- O vurulduğunda ilk ben gitmiştim hastaneye.

- Kendi doktorum bile kurtulma şansımın %5 olduğunu söylemiş.

- Biraz dinlenmek istiyorum. Sakallı bir film yapacağım, küçük bir rol sadece. O yüzden sakal bıraktım.

- Yoğun bakımdayken aldığım ilaçlar yüzünden kabuslar görüyordum.

- Gördüğüm kötü kabuslar yüzünden yoğun bakımda ellerimi bağladılar. Ben ellerimi çivilediler sanıyordum.

- Zaten duygusal bir yapım vardı hastalık sonrası daha da yoğunlaştım.

- En yakın arkadaşlarım İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Seda Sayan ve Selçuk Yöntem hastane sürecimde hep yanımda oldu.

- Fizik tedavi sürecinde tembel davranıyorum.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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