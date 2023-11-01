Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mehmet Aslantuğ eski eşi Arzum Onan'ın doğum gününü kutladı - Magazin haberleri

        Mehmet Aslantuğ eski eşi Arzum Onan'ın doğum gününü kutladı

        Arzum Onan ile 27 yıllık evliliklerini 2023'ün Mayıs ayında sonlandıran Mehmet Aslantuğ, eski eşinin doğum gününü duygusal bir mesaj ile kutladı. Aslantuğ'a kayıtsız kalmayan Onan da "Ağlarım" sözleriyle karşılık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 11:07 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ayrılsalar da beraberler...
        1996'da nikâh masasına oturan Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 2023'ün Mayıs ayında yollarını ayırmıştı. Tek celsede boşanan ikili, el ele geldikleri boşanma davasından el ele ayrılmıştı.

        2

        Ayrılığın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan Mehmet Aslantuğ, 'ihanet' haberlerini yalanlamış ve boşanma sürecini anlatmıştı. Buna göre ayrılığı dile getiren kişi bir yıl önce Arzum Onan olurken, boşanmayı da Aslantuğ istemişti.

        3

        "ARZUM 'ARTIK KARI KOCA GİBİ HİSSETMİYORUM' DEDİ"

        "Biricik sevgili Arzum'u ben terk etmedim" diyen Mehmet Aslantuğ, sözlerine şöyle devam etmişti: Kalbimi başka birine vermedim. Bir yıl önce; dikkatli, özenli, saygılı bir ifadeyle şunu söyledi: Birkaç yıldır baş etmeye çabaladığım ama edemediğim bir durum var. Artık karı koca gibi hissetmiyorum. Kendime ait bir evde yaşamak istiyorum. Ben de... Pek kolay olmasa da... Anlayışla, saygıyla karşıladım elbette. Küskün davranmadım. Sadece şunu söyledim: Böyle bir durumu yönetemem. O halde hukuken de ayrılalım. Davayı da sen aç ve tamamen özgür ol, kendini öyle ara. Hepsi budur ve aylardır benim için de hiç kolay olmamıştır. Çok kıymetli bir dost olarak kalacaktır. Biricik evladımızın, kalbi de kendi gibi güzel annesi olarak.

        4

        "BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

        Arzum Onan ise "Şu dönem kolay değil ama alışıyorum. Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olamaz. Birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var" ifadelerini kullanmıştı.

        5

        ESKİ EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

        Eski eşlerden Mehmet Aslantunğ, Arzum Onan'ın 50'nci yaşını kutladı. Aslantuğ, Onan'ın fotoğraflarını ve videolarını paylaştığı gönderide şu ifadelere yer verdi: İyi ki doğdun güzel kız. Bir ekim sabahı, kadınlarına da güneş gibi parlayan 100'üncü yıldaki 50'inci yaş gününe, son ekim sabahına hoş geldin.

        6

        "AĞLARIM"

        Arzum Onan ise eski eşinin bu gönderisine "Ağlarım" mesajını yazıp, kalp emojisi ekleyerek karşılık verdi.

        #Mehmet Aslantuğ
        #Arzum Onan
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        "Rekabet kontrolden çıktı"
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki