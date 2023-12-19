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        Haberler Televizyon Mehmet Özgür, 'Kara'nın çok boyutlu karakteri 'Rauf'u anlattı - Magazin haberleri

        Mehmet Özgür, 'Kara'nın çok boyutlu karakteri 'Rauf'u anlattı

        SHOW TV'nin çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken, yapımını Most Production'ın üstlendiği yeni dizisi 'Kara'nın oyuncularından Mehmet Özgür, hikâyenin dominant karakteri 'Rauf'a ve projeye dair konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 13:57 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:06
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        'Kara'nın çok boyutlu karakteri 'Rauf'u anlattı
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        Yayın hayatına perşembe günü SHOW TV'de başlayacak olan 'Kara'nın oyuncularından Mehmet Özgür, canlandırdığı Rauf’un çok boyutlu ve oynaması çok keyifli bir karakter olduğunu söyledi. Özgür, hikâyeye dair şunları söyledi; “Rauf, ailesinin tanıdığı yüzü ile iyi bir baba, öğrencilerinin hayranlık duyduğu bir profesör ama gerçekte perde arkasında ise çok sürprizli. Güçlü olduğu kadar karanlık yönleri de olan tehlikeli bir adam aslında.” Rolünün kendisine cazip gelen yönleri içinse şunları söyledi; “Bilinçli şizofreni yaşayan, zeka seviyesi, tecrübeleri çok yüksek ve dominant bir karakter olması. Üzerinde uzun süre çalışmalar yaptığım bilinçli şizofreni, ismini verdiğim oyunculuk metoduna çok denk düşen bir çalışma imkanı veriyor. Hikâye ilerledikçe intikam ile aşk arasında yaşanan süreçte sürpriz farklı açılımlarını ve Rauf’un belki de yeni ve bilinmedik başka yönlerini de göreceğiz.”

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        İyi bir yapım firması, iyi bir yönetim, sürükleyici bir hikaye ve iyi bir kadro ile ekrana gelmeye hazırlandıklarını belirten başarılı Mehmet Özgür, hazırlık ve set süreçlerini ise şöyle aktardı; “Ben ekibe daha sonra katıldım, hazırlanmak için yeterince vaktim oldu. Ekiple bir araya gelip yaptığımız sohbetler ve yönetmenimiz Ender ile konuşmalarımız hazırlık sürecimin çok verimli geçmesine katkı sağladı.” İzleyiciyi nelerin beklediğine dair ise şunları söyledi; “Keyifle izleyebilecekleri, kendi gerçekleri ile yüzleşecekleri yanı başlarında yaşanan hayatlara şahit olmanın farkındalığını yaşayacakları bir dizi olacak Kara. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Perşembe günü SHOW TV’de görüşmek üzere.”

        Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, İlker Kızmaz, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan 'Kara', perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV'de.

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        #Mehmet Özgür
        #show tv
        #kara
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