SANAT VE CEMİYET DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ BULUŞTU

Konuklar arasında Ayşegül Dinçkök, Birce Akalay, Banu Zeytinoğlu ve Mustafa Alabora, Serdar Bilgili, İlksen ve Ahmet Utlu, İpek ve Ömer Faruk Sorak, Aylin Kontente ve Alper Kul, Keremcem, Doğan Duru, Güneş Duru, Selçuk Basa, Güvenç Dağüstün, Burçin Büke, Melek ve Ali Manisalı, Derya Alabora, Memet Özer, Can Yücel, Ayşe Mine ve Süha Derbent, Asuman Dabak da yer aldı.