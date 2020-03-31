Mehmetçik ve sağlık ekipleri, evinde rahatsızlanan yaşlı kadın için seferber oldu - AĞRI

AA

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde kalan çok sayıda yaşlı, 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük hem de acil taleplerini karşılıyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Dalbahçe köyünde 82 yaşındaki eşi İsmail Kalabaş ile yaşayan 78 yaşındaki Halime Kalabaş, iki yıl önce ameliyat edilen bacağında şiddetli ağrı hissedince durumu eşine söyledi.

İsmail Kalabaş'ın, köye 2 kilometre uzaklıktaki Suluçem Jandarma Karakolundan yardım istemesi üzerine jandarma ekipleri, 112'yi arayarak sağlık ekiplerinden destek istedi.Yaşlı kadın, jandarma ve sağlık ekiplerince evinden ambulansla alınarak Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine ulaştırıldı.Tedavi altına alınan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.