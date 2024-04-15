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        Alanyaspor - Galatasaray: 0-4 (MAÇ SONUCU)

        Lider Galatasaray, Süper Lig'de yoluna doludizgin devam ediyor... 32. haftada Alanyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek üst üste 13. galibiyetine imza attı. Cimbom'a üç puanı getiren golleri Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Icardi kaydetti. Galatasaray bu sonuçla puanını 87'ye yükseltip, Fenerbahçe'nin iki puan önünde liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 19:02 Güncelleme: 15.04.2024 - 22:04
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        Dört dörtlük Cimbom!
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        Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 32. haftada Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, son haftaların formda ekibi Alanyaspor karşısında özellikle ilk yarısında oldukça zorlandığı mücadeleden ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 galip ayrıldı.

        Cimbom'a üç puanı getiren golleri 56 ve 72. dakikada Barış Alper Yılmaz, 61. dakikada Hakim Ziyech ile 83. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

        ÜST ÜSTE 13. GALİBİYET!

        Galatasaray, bu sonuçla ligde üst üste 13. galibiyetini alırken, ligdeki yenilmezlik serisini de 20 maça çıkardı.

        Puanını 87'ye yükselten Aslan, son 6 haftaya takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde girdi.

        Ligde 7 maç sonra mağlup olan Alanyaspor ise 42 puanda kaldı.

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        FATİH TEKKE VE LEROY FER KIZARDI!

        Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 18. dakikada yaşanan pozisyon sonrası yardımcı hakeme 'ofsayt' tepkisinde bulundu. Kendisi için belirlenen alanın dışına çıkarak yardımcı hakeme doğru yönelen Fatih Tekke, maçın hakemi Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

        64. dakikada ise Alanyasporlu Leroy Fer, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından ikinci sarısını görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.lle karşılık verdi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        14. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından şutunda top üstten auta çıktı.

        19. dakikada Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, yardımcı hakeme itirazları sonrası maçın hakemi Cihan Aydın tarafından kırmızı kartla saha kenarından gönderildi.

        25. dakikada Kerem Demirbay'ın pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Abdülkerim Bardakcı'nın kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdiği pozisyonun öncesinde bu futbolcunun Balkovec'e faul yaptığına karar veren hakem Aydın, golün geçerli olmadığına işaret etti.

        34. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanattan ortasında araya giren Nelsson'un müdahalesinde top az farkla kornere gitti.

        41. dakikada Mertens'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

        55. dakikada Efecan Karacan'ın yerde kaldığı pozisyonda topu önünde bulan Oğuz Aydın'ın şutunda kaleci Muslera gole izin vermedi.

        56. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Demirbay'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.

        57. dakikada Kerem Demirbay'ın ceza alanı sol çaprazdan kafa şutunda Richard'dan dönen topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz vurdu, meşin yuvarlak kale direğinin üsttünden dışarı çıktı.

        61. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ziyech'in sert ve düzgün şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından filelerle buluştu: 0-2.

        64. dakikada Corendon Alanyaspor 10 kişi kaldı. 46. dakikada ilk sarı kartını gören Leroy Fer, 18 dakika sonra Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulün ardından hakem Cihan Aydın tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

        68. dakikada Mertens'in ceza yayı üzerinden şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

        72. dakikada Galatasaray, farkı 3'e taşıdı. Köhn'ün pasında ceza alanı sol çaprazda topa buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.

        83. dakikada sarı-kırmızı ekip farkı 4'e yükseltti. Kaan Ayhan'ın sağ kanattan pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın sağından ağlara gönderdi: 0-4.

        Stat: Alanya Oba

        Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Hakan Yemişken

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 62 Hwang), Leroy Fer, Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 69 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 77 Pione Sisto), Hassan (Dk. 62 Novais)

        Galatasaray: Muslera, Nelsson (Dk. 77 Davinson Sanchez), Abdülkerim Bardakçı, Aurier (Dk. 46 Kaan Ayhan), Köhn, Torreira (Dk. 85 Ndombele), Kerem Demirbay (Dk. 77 Zaha), Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Ziyech), Icardi

        Goller: Dk. 56 ve 72 Barış Alper Yılmaz, Dk. 61 Ziyech, Dk. 83 Icardi (Galatasaray)

        Kırmızı kartlar: Dk. 19 Fatih Tekke (Teknik direktör), Dk. 64 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)

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