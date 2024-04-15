Alanyaspor - Galatasaray: 0-4 (MAÇ SONUCU) Lider Galatasaray, Süper Lig'de yoluna doludizgin devam ediyor... 32. haftada Alanyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar, rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup ederek üst üste 13. galibiyetine imza attı. Cimbom'a üç puanı getiren golleri Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Icardi kaydetti. Galatasaray bu sonuçla puanını 87'ye yükseltip, Fenerbahçe'nin iki puan önünde liderliğini sürdürdü.

Habertürk Giriş: 15.04.2024 - 19:02 Güncelleme: 15.04.2024 - 22:04 facebook

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