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Mehtap Ar kimdir, ölüm sebebi nedir? Mehtap Ar hayatı hakkında

Ünlü tiyatro oyuncusu Mehtap Ar 64 yaşında hayatını kaybetti. Söz yazarı şair ve oyuncu Aysel Gürel'in kızı, Müjde Ar'ın da ablası olan Mehtap Ar uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Peki Mehtap Ar kimdir, ölüm sebebi nedir? İşte Mehtap Ar hayatı hakkında detaylar...

Mehtap Ar kimdir, ölüm sebebi nedir? Mehtap Ar hayatı hakkında

Mehtap Ar kimdir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ocak ayından bu yana yoğun bakımda tedavi altında olan Mehtap Ar'dan bugün üzücü haber geldi. Yoğun bakımda hayatını kaybeden usta oyuncunun ölüm haberi sanat camiasını da yasa boğdu. Peki, Mehtap Ar ölüm sebebi nedir?

MEHTAP AR ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar, akciğer kanseri nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti. Mehtap Ar, ocak ayından bu yana yoğun bakımda bulunuyordu.

Mehtap Ar, hastalığının artması sonucu 26 Ocak'ta yoğun bakıma kaldırılmıştı.
13 yıl önce yakalandığı rahim ağzı kanserini yenen Mehtap Ar, iki yıl önce de akciğer kanserine yakalanmıştı. Hastalığının tedaviye olumlu cevap vermesiyle kendini iyi hisseden Mehtap Ar, Bodrum'a giderek ablasıyla birlikte tatil yapmıştı.
Ne var ki hastalığın vücuduna yayılmasıyla doktorları Mehtap Ar'ı 8 Ocak'ta hastaneye yatırmıştı. Ar, sonraki günlerde durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınmıştı.

3 aydır günlerinin büyük bir bölümünü hastanede geçiren Müjde Ar, kardeşinin yoğun bakımdaki ilk günlerinde şu açıklamayı yapmıştı; "Ailece perişan olmuş durumdayız, çok üzücü günler geçiriyoruz, sürekli dualar ediyoruz. Mehtap şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Biricik kardeşim benim, her şeyim. İyi olması için dua ediyoruz. Tedavi iyiye doğru giderken, son olay çok büyük şanssızlık oldu. İmmüno terapisi iyi gelmişti. Vücutta başka bölgeye de sıçrayınca yeniden yayıldı. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar, 2,5 yıldır bir mucize yaşadık aslında, çok iyi bakıyorlar, inşallah iyi olur. Herkesten dua bekliyoruz."

6 Nisan 1957'de dünyaya gelen Mehtap Ar, 1974'te 'Ayrı Dünyalar' adlı sinema filmiyle oyunculuğa başladı. Ar, kariyeri boyunca 27 sinema filmi ve 12 TV dizisinde rol aldı.

MÜJDE AR KİMDİR?

Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Vedat Akın‘nın (Ebrem) kızıdır. Müjde, üç yaşındayken Aysel’le baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamile idi. Ablası Müjde Ar da sinema oyuncusudur. Ablası ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

2000 yılında “Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu” adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştı.

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