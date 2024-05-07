Meksika'da arabalarının çalınmasına direnen sörfçüler ölü bulundu

INSTAGRAM/@CALLUM10ROBINSON Avustralyalı Callum ve Jake Robinson kardeşler, Amerikalı arkadaşları Jack Carter Rhoad ile Meksika'da kaybolmuştu

Meksikalı yetkililer, bir süredir aranan üç turistin başlarından vurulmuş ve cesetleri kuyuya atılmış halde bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, üç erkek turistin, kamyonetlerinin çalınmasını engellemeye çalışırken saldırıya uğradıklarına inanıyor.

Kuyunun yakınlarında terk edilmiş çadırlar, yanmış beyaz bir kamyonet ve kayıp sörfçülere ait bir telefon bulundu.

Eyalet savcısı Maria Andrade, kurbanların ailelerinin yetkililere yardımcı olmak için Meksika'ya gittiklerini ve Pazar günü cesetleri teşhis ettiklerini söyledi.

Avustralyalı Jake ve Callum Robinson kardeşler (30 ve 33) ile Amerikalı arkadaşları Jack Carter Rhoad (30) 27 Nisan'da Meksika'nın kuzeybatısındaki Baja California eyaletindeki Ensenada'da sörf yaparken kaybolmuşlardı.

Yetkililer, kuyuda dördüncü bir ceset daha bulunduğunu, ancak onun daha uzun süredir orada olduğunu ve olayla bağlantısı olmadığını söyledi.

Saldırıya doğrudan ya da dolaylı olarak karıştıkları şüphesiyle iki erkek ve bir kadın gözaltına alındı. Daha önce sabıka kaydı olan bir şüpheli "zorla kaybetme" ile suçlanıyor.

Daha önce ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayı araştırdığını ve uluslararası ortaklarla temas halinde olduğunu açıklamıştı.

Baja California, yerel uyuşturucu çetelerinin hakimiyet savaşları nedeniyle Meksika'da şiddet eylemlerinin yaygın olduğu eyaletlerden biri.