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        Haberler BBC Dünya Meksika'da arabalarının çalınmasına direnen sörfçüler ölü bulundu

        Meksika'da arabalarının çalınmasına direnen sörfçüler ölü bulundu

        Meksikalı yetkililer, üç turistin başlarından vurulmuş ve cesetlerinin kuyuya atılmış halde ölü bulunduğunu açıkladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 07.05.2024 - 09:08 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:08
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        Meksika'da arabalarının çalınmasına direnen sörfçüler ölü bulundu
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        Callum ve Jake Robinson kardeşler INSTAGRAM/@CALLUM10ROBINSON

        Avustralyalı Callum ve Jake Robinson kardeşler, Amerikalı arkadaşları Jack Carter Rhoad ile Meksika'da kaybolmuştu

        Meksikalı yetkililer, bir süredir aranan üç turistin başlarından vurulmuş ve cesetleri kuyuya atılmış halde bulunduğunu açıkladı.

        Yetkililer, üç erkek turistin, kamyonetlerinin çalınmasını engellemeye çalışırken saldırıya uğradıklarına inanıyor.

        Avustralyalı Jake ve Callum Robinson kardeşler (30 ve 33) ile Amerikalı arkadaşları Jack Carter Rhoad (30) 27 Nisan'da Meksika'nın kuzeybatısındaki Baja California eyaletindeki Ensenada'da sörf yaparken kaybolmuşlardı.

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        Cesetler Cuma günü Santo Tomás kasabasındaki saldırı bölgesinden yaklaşık 6 km uzaklıkta 4 metre derinlikte bir kuyuda bulundu.

        Eyalet savcısı Maria Andrade, kurbanların ailelerinin yetkililere yardımcı olmak için Meksika'ya gittiklerini ve Pazar günü cesetleri teşhis ettiklerini söyledi.

        Kuyunun yakınlarında terk edilmiş çadırlar, yanmış beyaz bir kamyonet ve kayıp sörfçülere ait bir telefon bulundu.

        Yetkililer, kuyuda dördüncü bir ceset daha bulunduğunu, ancak onun daha uzun süredir orada olduğunu ve olayla bağlantısı olmadığını söyledi.

        Saldırıya doğrudan ya da dolaylı olarak karıştıkları şüphesiyle iki erkek ve bir kadın gözaltına alındı. Daha önce sabıka kaydı olan bir şüpheli "zorla kaybetme" ile suçlanıyor.

        Daha önce ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayı araştırdığını ve uluslararası ortaklarla temas halinde olduğunu açıklamıştı.

        Baja California, yerel uyuşturucu çetelerinin hakimiyet savaşları nedeniyle Meksika'da şiddet eylemlerinin yaygın olduğu eyaletlerden biri.

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        Resmi rakamlara göre 2023 yılında Guanajuato eyaletinden sonra ülkenin en yüksek ikinci cinayet oranına sahip olan Baja California'da işlenen cinayetlerin %85-90'ı uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla bağlantılı.

        ABD-Meksika sınırının 120 km güneyinde yer alan Ensenada bölgesi daha güvenli kabul ediliyor ve uzun süredir California'dan özellikle sörfçü turistleri çekiyor.

        sörfçü

        Reuters

        Çiçeklerle anma töreni ve protestolar

        Cinayetler Ensenada bölgesinde korku ve öfkeye yol açtı.

        Çok sayıda protestocu Pazar günü İspanyolca sloganlarla bezeli sörf tahtalarıyla şehirde gösteri yaptı. Daha sonra da ölen sörfçüler anısına okyanus kıyısında nöbet tutuldu.

        2016 yılında da kuzeybatıdaki Sinaloa eyaletinde bir soygun girişimine karşı koyan iki Avustralyalı sörfçü öldürülmüş, cesetleri haftalar sonra yanmış karavanlarında bulunmuştu.

        ABD Dışişleri Bakanlığı rakamlarına göre en az 1,6 milyon ABD vatandaşının yaşadığı Meksika, 2022 yılında 30 milyondan fazla ziyaretçiyle Amerikalı turistlerin de dünya genelinde en çok tercih ettiği ülke konumunda.

        Aynı yıl Meksika'da 192 Amerikalı ölmüş ve bunların 46'sının cinayet olduğu belirlenmişti.

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