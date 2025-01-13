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        Haberler Dünyadan Mel Gibson'dan kasten yakıldı iması

        Mel Gibson'dan kasten yakıldı iması

        ABD'li oyuncu ve yönetmen Mel Gibson, Los Angeles'ta devam yangınlarla ilgili konuştu. Yangınlarda evi de yanan Gibson, yangının kasten çıkarıldığını ima etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 10:19 Güncelleme: 13.01.2025 - 10:19
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        Mel Gibson'dan kasten yakıldı iması
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        Mel Gibson, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Los Angeles'taki yangınlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yangınlarda evi yanan oyuncu, Los Angeles'ta devam eden orman yangınları için, 'korkunç teoriler üretebileceğini' ancak bunların yerine yangınları söndürme sırasında ortaya çıkan 'su eksikliğini' dile getirmenin uygun olacağını söyledi.

        Malibu bölgesinde 14,5 milyon dolarlık evi yanan 69 yaşındaki Hollywood yıldızı, yangınlar için; "Aklımdan her türlü korkunç teoriyi, komplo teorilerini ve daha fazlasını üretebilirim ancak su eksikliği, rüzgar koşulları ve yangını başlatmaya hazır istekli ve yetenekli insanların olmasını söylemekle yetinmem biraz daha uygun görünüyor" diye konuştu.

        Yangın sonrasında Mel Gibson'ın evinin bulunduğu alan böyle görüntülendi

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        Mel Gibson, muhtemel yangın başlatıcıların 'görevlendirilmiş mi yoksa sadece kendi istekleriyle mi hareket ettiklerini' sorgulayarak, "Ve sonra bu gibi olaylarda, bir şekilde, yani bilerek mi diye düşünüyorsunuz. Bu, düşünülmesi çılgınca bir şey ama insan, akıllarında bir amaç olup olmadığını düşünmeye başlıyor. Ne olabilir? Ne istiyorlar? Boş bir eyalet mi? Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

        Fox News sunucusu Laura Ingraham, yangınların iklim değişikliğine önlem bahanesiyle insanları müstakil evlerden çıkarıp yüksek yoğunluklu konutlara yerleştirme amacıyla çıkarıldığı iddialarını hatırlatması üzerine Mel Gibson, "Bu yangınlar, bana eski sığır baronlarının insanları topraklarından temizlemesini hatırlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

        Mel Gibson, California'daki su rezervleri konusunda da, "Suyun kaybolduğunu, rezervleri bir sebepten ötürü boşalttıklarını biliyorum. Bunu bir süredir yapıyorlar. California'da neden birçok şeyin yapıldığına dair kafa karıştıran bir sürü sorun var" dedi.

        Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda şimdiye kadar 24 kişi hayatını kaybetti, 16 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

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