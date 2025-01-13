Mel Gibson'dan kasten yakıldı iması

Mel Gibson, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Los Angeles'taki yangınlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yangınlarda evi yanan oyuncu, Los Angeles'ta devam eden orman yangınları için, 'korkunç teoriler üretebileceğini' ancak bunların yerine yangınları söndürme sırasında ortaya çıkan 'su eksikliğini' dile getirmenin uygun olacağını söyledi.

Malibu bölgesinde 14,5 milyon dolarlık evi yanan 69 yaşındaki Hollywood yıldızı, yangınlar için; "Aklımdan her türlü korkunç teoriyi, komplo teorilerini ve daha fazlasını üretebilirim ancak su eksikliği, rüzgar koşulları ve yangını başlatmaya hazır istekli ve yetenekli insanların olmasını söylemekle yetinmem biraz daha uygun görünüyor" diye konuştu.

Yangın sonrasında Mel Gibson'ın evinin bulunduğu alan böyle görüntülendi REKLAM Mel Gibson, muhtemel yangın başlatıcıların 'görevlendirilmiş mi yoksa sadece kendi istekleriyle mi hareket ettiklerini' sorgulayarak, "Ve sonra bu gibi olaylarda, bir şekilde, yani bilerek mi diye düşünüyorsunuz. Bu, düşünülmesi çılgınca bir şey ama insan, akıllarında bir amaç olup olmadığını düşünmeye başlıyor. Ne olabilir? Ne istiyorlar? Boş bir eyalet mi? Bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Fox News sunucusu Laura Ingraham, yangınların iklim değişikliğine önlem bahanesiyle insanları müstakil evlerden çıkarıp yüksek yoğunluklu konutlara yerleştirme amacıyla çıkarıldığı iddialarını hatırlatması üzerine Mel Gibson, "Bu yangınlar, bana eski sığır baronlarının insanları topraklarından temizlemesini hatırlatıyor" değerlendirmesinde bulundu.