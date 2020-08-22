ABD’nin Los Angeles kentinde bir klinikte gizli bir şekilde corona virüs tedavisi gördüğü ve daha sonra iyileştiği ortaya çıkan Mel Gibson yeni normale ayak uydurdu.

Ünlü aktör, sevgilisi Rosalind Ross ile tatil için Malibu'yu tercih etti.

64 yaşındaki Gibson ve ilk eşi eşi Robyn Denise Moore ile 1980 yılından Avustralya'da evlendi. Gibson'ın 31 yıl süren bu evliliğinden 6 erkek, 1 kız çocuğu oldu. 2009 yılında ayrılan çift 2012 yılında boşandı.

Gibson, son olarak 61 yaşında dokuzuncu kez baba oldu.

Gibson’ın o dönem yazar kız arkadaşı Rosalind Ross ile olan birlikteliğinden bir erkek bebeği oldu.