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Melike Şahin'in nikâhından yeni kareler

Şarkıcı Melike Şahin, 6 yıllık sevgilisi Sedat Arpalık ile geçtiğimiz hafta dünya evine girmişti. Çiftin, nikâh gününe dair yeni fotoğraflar ortaya çıktı

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  • Melike Şahin ile Sedat Arpalık'ın nikâhından yeni fotoğraflar - Melike Şahin evlendi mi, kiminle evlendi? Melike Şahin'in eşi kim?

    'Tutuşmuş Beraber', 'Deli Kan' ve 'Pusulan Rüzgar' gibi şarkılarıyla tanınan Melike Şahin, geçtiğimiz hafta mutlu günlerinden birini yaşadı.

     
  • Melike Şahin ile Sedat Arpalık'ın nikâhından yeni fotoğraflar - Melike Şahin evlendi mi, kiminle evlendi? Melike Şahin'in eşi kim?

    34 yaşındaki müzisyen, 6 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Sedat Arpalık ile geçtiğimiz hafta evlenerek hayatını birleştirdi.
  • Melike Şahin ile Sedat Arpalık'ın nikâhından yeni fotoğraflar - Melike Şahin evlendi mi, kiminle evlendi? Melike Şahin'in eşi kim?

    Melike Şahin, paylaştığı nikâh fotoğraflarına "Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil" notunu düştü. 
  • Melike Şahin ile Sedat Arpalık'ın nikâhından yeni fotoğraflar - Melike Şahin evlendi mi, kiminle evlendi? Melike Şahin'in eşi kim?

    "DOKUNMAYIN ÇOK FENAYIM"

    Melike Şahin ile Sedat Arpalık'ın düğününden yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

     

     
  • Melike Şahin ile Sedat Arpalık'ın nikâhından yeni fotoğraflar - Melike Şahin evlendi mi, kiminle evlendi? Melike Şahin'in eşi kim?

    Melike Şahin, karelere ''Dokunmayın çok fenayım'' notunu düştü.
  • Melike Şahin ile Sedat Arpalık'ın nikâhından yeni fotoğraflar - Melike Şahin evlendi mi, kiminle evlendi? Melike Şahin'in eşi kim?

    Ünlü şarkıcının bir önceki paylaşımında olduğu gibi yeni paylaşımını da yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.
  • Melike Şahin ile Sedat Arpalık'ın nikâhından yeni fotoğraflar - Melike Şahin evlendi mi, kiminle evlendi? Melike Şahin'in eşi kim?

    Melike Şahin'i mutlu gününde Hazal Kaya ve Mabel Matiz gibi ünlü isimler de yalnız bırakmadı.
  • Melike Şahin ile Sedat Arpalık'ın nikâhından yeni fotoğraflar - Melike Şahin evlendi mi, kiminle evlendi? Melike Şahin'in eşi kim?

    Dün akşam sahne alan Melike Şahin, giydiği beyaz renkli iki kıyafet için "Yeni gelin olduğum için beyaz giyindim" dedi.
  • Melike Şahin ile Sedat Arpalık'ın nikâhından yeni fotoğraflar - Melike Şahin evlendi mi, kiminle evlendi? Melike Şahin'in eşi kim?

    MELİKE ŞAHİN HAKKINDA

    Sivas Divriğili olan ve çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyduğunu belirten Şahin, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu esnada Çağdaş Müzik Merkezi’nde Timur Selçuk’tan şan dersleri almıştır. 2012'de mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji eğitiminin ardından 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı.
  • Melike Şahin ile Sedat Arpalık'ın nikâhından yeni fotoğraflar - Melike Şahin evlendi mi, kiminle evlendi? Melike Şahin'in eşi kim?

    Baba Zula’yla çalışmayı bırakmadan kısa bir süre önce "Melikşah ve Saz Arkadaşları" adı altında bir proje başlattı, bu ekip ile Beyoğlu'nda bir süre konserler verdi.
  • Melike Şahin ile Sedat Arpalık'ın nikâhından yeni fotoğraflar - Melike Şahin evlendi mi, kiminle evlendi? Melike Şahin'in eşi kim?

    2017'de Fransız yönetmen Tony Gatlif’in 'Djam' isimli filminde seslendirdiği üç şarkı ile yer aldı ve aynı yıl filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali’nde bir konser verdi.

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