Melis İşiten: Biz ölmedik o öldü

"BIRAKIN NASIL HALLEDİYORSAK HALLEDELİM"

Ayrıca eğlenceli paylaşımları nedeniyle kendisini eleştirenlere yanıt veren İşiten, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu sefer hiç etkilenmiyorum linçlemelerinizden ya da yaftalamalarınızdan. İnanın yasımı tutma şeklimle ilgili ve kaybettiğim can arkadaşıma olan sevgimle ilgili kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Hayattayım, iyileşiyorum, iyileşmek için sahip olduğum yegâne güç; kızım, kalabalık dünyamız ve işim...

Benim içim kalbim çok rahat, annem babam üzülüyor diye yazıyorum. Yapmayın işte, bırakın nasıl hallediyorsak halledelim; hepimiz, kendimizce, bir şekilde... Bari buna dokunmayın. Geçmiş olsun dileklerinizi kalbime koyup, karanlık zihinlere şifa diliyorum.