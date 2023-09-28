Melisa Aslı Pamuk: Bizde pek olmuyor

"HER ZAMAN KADIN DAYANIŞMASINDAN YANAYIM" Pamuk, son dönemde kadın oyuncuların yurt dışı başarılarıyla ilgili düşünceleri sorulunca, "Çok mutlu oluyorum bu başarıları gördükçe. Keşke bütün oyuncularımız yurt dışına açılabilse. Ben her zaman kadın dayanışmasından yanayım. Birbirimize destek olmamız lazım ama bizim sektörde pek olmuyor bu" ifadelerini kullandı.

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"BU DURUM HER SEKTÖRDE OLUYOR"



Oyuncu, gazetecilerin, "Hemcinslerinizden sizi aşağıya çekmeye çalışan oldu mu?" sorusuna ise, "Her sektörde oluyor bu durum. Sosyal medyada çok oluyor. Rahatsız oluyorsan izleme, yorum da yapma. Herkes işini yapıyor" cevabını verdi.