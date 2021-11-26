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Haberler Magazin Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz aşk yaşıyor - Magazin haberleri
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Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz aşk yaşıyor

Son dönemin yıldızı parlayan oyuncuları arasında yer alan Melisa Şenolsun'un, meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı

Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz aşk yaşıyor - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

İşletmeci Umut Evirgen ile ilişkisini noktalayan Melisa Şenolsun (25), gönlünü Ekin Mert Daymaz'a (30) kaptırdı.

Şenolsun'un, daha önce Hande Erçel, Eliz Sakuçoğlu ve Melisa Döngel gibi isimlerle adı aşk dedikodularına karışan Daymaz ile yaklaşık 1 aydır birlikte olduğu öne sürüldü.

Çift, önceki akşam Cihangir'deki bir mekanda görüldü.

MELİSA'DAN SONRA GÖNLÜNÜ SERENAY'A KAPTIRDI

Öte yandan bir dönem Tuba Büyüküstün ile aşk yaşayan Umut Evirgen de Melisa Şenolsun ile birlikteliğini sonlandırdıktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yeni ilişkiye başladığı ileri sürülmüştü.

Sarıkaya, "Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım." açıklamasını yapmıştı.

AŞK İTİRAFI

Ancak ünlü oyuncunun bu sözlerinden aylar sonra Evirgen'den itiraf gelmişti. Ünlü işletmeci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığını doğrulamıştı.

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