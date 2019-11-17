Melisa Şenolsun kimdir, nereli ve kaç yaşında? Araştırılıyor. Los Angeles'ta düzenlenen 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali kapanış törenine katılan Melisa Şenolsun burada giydiği açık sırt ve derin yırtmaçlı kıyafeti çok konuşuldu.

MELİSA ŞENOLSUN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiş oyuncudur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun ağabeyidir. Kariyerine 2015 yılında Türk dizisi Tatlı Küçük Yalancılar ile başladı. İzmir Gelişim Koleji Anadolu Lisesi mezunu olan Melisa Şenolsun, Uğur Mumcu Bornova Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Kiralık Aşk dizisinde "Sude" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide Mert Yazıcıoğlu ile birlikte "Ceren" karakteriyle başrol oyuncu olarak yer aldı.