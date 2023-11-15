Melisa Şenolsun: Kışımı yaza çevirdim
Melisa Şenolsun, mayosuyla objektif karşısında poz verdi. Çıktığı tatilde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Şenolsun, "Kışımı yaza çevirdim" ifadelerini kullandı
Giriş: 15.11.2023 - 17:44 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:48
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Oyuncu Melisa Şenolsun, yaz sezonunun kapanmasıyla birlikte şehir merkezine dönen meslektaşlarının aksine tatil yapmaya devam ediyor.
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Melisa Şenolsun, çıktığı tatilde çekilen karelerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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KIŞI YAZA ÇEVİRDİ
Mayosuyla objektif karşısında poz veren 27 yaşındaki oyuncu, "Kışımı yaza çevirdim" ifadelerini kullandı.