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        Haberler Magazin Melisa Şenolsun: Kışımı yaza çevirdim - Magazin haberleri

        Melisa Şenolsun: Kışımı yaza çevirdim

        Melisa Şenolsun, mayosuyla objektif karşısında poz verdi. Çıktığı tatilde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Şenolsun, "Kışımı yaza çevirdim" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 17:44 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:48
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        Oyuncu Melisa Şenolsun, yaz sezonunun kapanmasıyla birlikte şehir merkezine dönen meslektaşlarının aksine tatil yapmaya devam ediyor.

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        Melisa Şenolsun, çıktığı tatilde çekilen karelerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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        KIŞI YAZA ÇEVİRDİ

        Mayosuyla objektif karşısında poz veren 27 yaşındaki oyuncu, "Kışımı yaza çevirdim" ifadelerini kullandı.

        #Melisa Şenolsun
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