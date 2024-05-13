Meme kanseriyle mücadele eden Olivia Munn: Rahmim ve yumurtalıklarım da alındı

Geçen yıldan bu yana meme kanseriyle mücadele eden Olivia Munn, mart ayında mastektomi ameliyatıyla iki memesinin alındığını açıklamasının ardından şimdi de kanserle mücadele kapsamında tam histerektomi olduğunu, yani rahminin ve yumurtalıklarının alındığını söyledi.

İki yaşında bir oğlu olan ünlü oyuncu, meme kanserine yakalandığını açıklarken, beş ameliyat olduğunu söylemişti.