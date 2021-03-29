Menajerimi Ara dizisi 31. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Kıraç’ın hastanede olduğu haberini alan Dicle, soluğu babasının yanında alırken Kıraç’ın ajansta olmayışı işleri karıştırır. Dicle ve Gülin, Kıraç’ın yokluğunda Aydan Şener’in oynayacağı filmde çıkan büyük krizle mücadele eder. Menajerimi Ara 32. yeni bölümden önizleme yayınlandı. Menajerimi Ara 31. son bölüm özeti...

MENAJERİMİ ARA 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— STAR TV (@startv) March 28, 2021

MENAJERİMİ ARA 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

Serdar Ortaç, büyük bir ilham krizine girerken, Çınar'ın ona yardımcı olmak için önerdiği yöntem ikisini şaşırtıcı bir yolculuğa çıkarır. Feris, Dicle ve Kıraç için Ceyda’yı karşısına alır. Bütün bunlar olurken Serkan, Feris için özel bir sürpriz hazırlar. Öte yandan Barış, babasıyla ilgili hiç beklemediği bilgiler öğrenir. Ceyda’nın yapacağı hamleler işlerin daha da karışmasına sebep olurken, Kıraç hiç beklemediği bir teklifle karşı karşıya kalır.

Sırların ortaya dökülmesinden sonra ajans kendi içinde bir dağılma yaşarken, Serkan’ın menajerlere ders vermek için yaptığı hamle dengelerin tamamen değişmesine sebep olur. Serkan’ın EGO’ya ortak yaptığı Ceyda, ajansa bomba gibi düşer. Dicle Barış’a ulaşmaya çalışır ancak Barış hala depresyondadır. Yazar Cahide olayı, Kıraç ve Dicle’yi karşı karşıya getirir.

Beren’in yaptıkları ortaya çıkınca Kıraç’ın tavrı Dicle’yi çok şaşırtırken Beren, yüzleşmek için Dicle’ye gider. Çınar, oyuncusu Defne Kayalar’ın yaptığı hamle ile zor durumda kalır. Barış eski evinde bulduğu geçmişe ait bir parçayla silkelenirken Dicle gelir. Dicle ve Barış hiç planlamadıkları sürpriz bir gece geçirir. Her şeyin üst üste gelmesini kaldıramayan Kıraç’a ise ne olduğu merak konusu olur.