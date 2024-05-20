İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri'de Tanju Aksu ve birlikte hareket ettiği çete üyeleri, mali sıkıntıda olan kişilere borç para verip, para karşılığında da mağdurların taşınmazlarına el koyduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada Aksu ve birlikte hareket ettiği çete üyelerinin tapuya giderek taşınmazların devir işlemlerini yaptırırken, satışın gerçekleştiğine inandırmak için de borçlandırdıkları kişilerin hesaplarına paraları aktardı. Şüpheliler daha sonra, mağdurlardan hesaplarına aktarılan paraları çekip kendilerine vermelerini istedikleri ve mağdurların da bu paraları çekerek şüphelilere teslim edildiği belirlendi. İstanbul ve Tekirdağ'da Tanju Aksu ve çete üyelerine yönelik yapılan operasyonda aralarında Silivri Belediyesi CHP Meclis Üyesi Rıza A. ve Tanju Aksu'nun da bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan yerlerde yapılan 18 tapu senedi, 5 banka dekontu, 16 alım satım sözleşmesi ve 14 fatura ele geçirildi. Çete üyelerinin yaklaşık 300 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.