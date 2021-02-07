İYİ Parti'de barışma turları 0:00 / 0:00

İYİ Parti'nin büyük kurultayında liste operasyonuyla kadro dışı bırakıldıkları gerekçesiyle Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın üzerinden Akşener'i de suçlayan milletvekilleriyle köprüler atılma noktasına gelinmişti, küskün milletvekilleri grup toplantılarına da katılmıyordu.

Akşener, yeni Anayasa tartışmasıyla birlikte Meclis aritmetiğinde de elini güçlendiren "birlik, beraberlik" tablosunu korumak için parti içine dönük yeni bir "onarım" süreci için düğmeye bastı.

Akşener, kurultayın hemen ardından kendisiyle görüşen eski Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ile 4,5 ay sonra yeniden görüşme kararı aldı. Akşener'in çağrısı üzerine Çıray Ankara'ya geldi. Görüşme bu akşam saat 17.00'de gerçekleşecek.

İYİ Parti kulislerine göre, görüşmeden "İYİ Parti'nin kurulduğu günlerden daha kötü bir dönemin yaşandığı bugünlerde, 'Barışmasını bilmeyenler küsmesin' denilen bir hareketten gelen Akşener ve Çıray'ın kurultay küskünlüğünün üzerine bir perde çekip, geçmişe takılmamak üzere yeniden birlikte yol yürüme kararlılığını ortaya koymaları" bekleniyor.

Akşener'in kurultay sürecinden bu yana rahatsız olan diğer milletvekilini de davet ettiği, görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği öğrenildi. Davet edilen bir milletvekili görüşme çerçevesini, "Genel Başkan kurultay sonrasında bizlerle görüşmüştü. Zaman zaman görüşeceğini de söylemişti. Küslük yok ama 'gözden uzak olan gönülden de uzak olmasın' diye görüşüyor olabilir" şekilden yorumlandı.