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Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB),Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK),Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (TÜSİAD) yapılan ortak açıklamada vatandaşın enflasyondan etkilenmesini en aza indirmek ve hem üreticinin hem de tüketicinin rahatlaması için 'Türkiye'nin önceliği fiyat istikrarı' isimli bir açıklama yapılmıştı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ise yapılan açıklamadan dolayı teşekkür etmek için bugün TESK Genel Merkezi’nde TESK Genel Başkanı Bedevi Palandöken ile bir araya geldi.

Merkez Bankası'ndan görüşmeye dair yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Enflasyon hedeflemesi çerçevesinde 2023 yılında %5 düzeyinde oluşacak fiyat istikrarı hedefine ilişkin bilgilendirme yapmak ve bu hedef etrafında toplumsal sahiplenme sağlamak amacıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) ziyaret edildi.

Ziyaret sırasında TESK yönetiminin fiyat istikrarı hedefine yönelik güçlü desteklerinin görülmesinden büyük memnuniyet duyuldu."